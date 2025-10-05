Chủ động ứng phó thiên tai kép trong bão số 11

Theo đó, tâm bão có khả năng đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Ninh (VN). Tại Quảng Ninh, cường độ bão ở cấp 8 - 9, các khu vực khác gió mạnh cấp 6 - 7.

Dự báo đường đi của bão số 11 ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 5 - 7.10, Bắc bộ có mưa lớn diện rộng, trọng tâm là vùng núi và trung du, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm. Khi bão dịch chuyển lên hướng bắc, vùng mưa ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi 200 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều 5.10, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Từ tối 5.10, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng cao 3 - 5 m; biển động dữ dội, cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền. Từ chiều đến tối 5.10, ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6 m, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông.

Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Trong đất liền, khu vực đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc bộ, ven biển và đất liền từ ngày 5 - 7.10, tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt, bão số 11 ảnh hưởng ngay sau bão số 10 sẽ xuất hiện nhiều hình thái thiên tai kép, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, ngập lụt tại đô thị, vùng thấp trũng.

Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trong vùng có nguy cơ trượt lở đất tại xã Bảo Hà (Lào Cai); bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại nơi xung yếu từ trước khi xảy ra thiên tai để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu.

* Ngày 4.10, T.Ư Đoàn đã tổ chức cuộc họp khẩn với các tỉnh, thành đoàn để triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó với cơn bão số 11 sắp đổ bộ.

Chủ trì cuộc họp, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn phải xác định rõ nhiệm vụ trong phòng chống thiên tai, yêu cầu các tỉnh, thành đoàn phải bám sát phương châm "4 tại chỗ" phòng chống bão: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu có kịch bản ứng phó cụ thể với bão số 11 cả trước, trong và sau bão. Trước bão, cần tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Trong bão, thanh niên cần hành động theo đúng năng lực của mình. Sau bão, cần tập trung vào việc hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt ưu tiên trạm y tế, trường học... và thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có thanh thiếu nhi gặp khó khăn...