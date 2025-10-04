Bão số 11 đi rất nhanh, dự báo đổ bộ Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 17 giờ hôm nay 4.10, tâm bão số 11 (bão Matmo) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 12, tương đương 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15.

Bão số 11 di chuyển với tốc độ rất nhanh và còn mạnh lên cấp 13 trên Biển Đông ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ.

Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 24 giờ tới, bão số 11 có xu hướng lệch lên phía bắc.

Theo đó, tâm bão số 11 có khả năng đi vào khu vực đất liền giữa tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc và tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam). Cường độ bão mạnh nhất có thể lên đến cấp 8 - 9 trên đất liền tỉnh Quảng Ninh, các khu vực khác có gió mạnh cấp 6 - 7.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, dự báo từ 19 giờ ngày 5.10, trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.

Các tỉnh sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Cũng từ đêm mai 5.10, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc bộ, kéo dài đến ngày 7.10. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm, nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn, lượng mưa trên 150 mm/3 giờ gây ra ngập úng cục bộ.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to từ 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to, trên 200 mm.

Nằm trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, dự báo Hà Nội sẽ có mưa lớn từ gần sáng 6.10 đến hết ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Tuy mưa không dồn dập như sau bão số 10, nhưng dự báo Hà Nội vẫn có nguy cơ ngập lụt ở khu vực trũng, thấp.