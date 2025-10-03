Khắc phục hậu quả bão số 10: Nước rút đến đâu, dọn dẹp ngay tới đó

Ông Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa), cho biết nước sông Mã dâng do thủy điện xả lũ gây ngập nhiều nhà dân trên địa bàn xã này từ ngày 30.9. Đến ngày 2.10, nước đã rút và người dân, các lực lượng chức năng như bộ đội, công an, thanh niên… đang tập trung dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp tới đó" để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lực cho biết thêm, đối với các tuyến đường giao thông, các công trình công cộng bị bùn đất tràn vào, chính quyền địa phương đã thuê máy xúc, ô tô tải và huy động tối đa lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các hội, đoàn thể dọn dẹp, vệ sinh và dự kiến đến ngày 3.10 cơ bản hoàn thành, đảm bảo các hoạt động trở lại bình thường.

Người dân xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) dọn dẹp bùn đất sau khi nước lũ rút ẢNH: PHÚC NGƯ

Không để học sinh thiếu trường, người ốm thiếu nơi khám bệnh

Một số địa bàn khác như xã Kim Tân, Quý Lộc, Tây Đô, Vạn Lộc… (Thanh Hóa), người dân và chính quyền cũng đã huy động tối đa lực lượng để dọn dẹp. Tuy nhiên, tại khu vực xã Nông Cống, theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong chiều 2.10, nhiều khu dân cư vẫn đang bị ngập sâu từ 0,5 - 1 m do nước trên sông Yên rút chậm, người dân chưa thể dọn dẹp nhà cửa.

Ngày 2.10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn yêu cầu chính quyền các địa phương lập danh sách chi tiết thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ cho người dân, đơn vị. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, và chính quyền các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực từ dự phòng ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hại do các đợt bão, lũ vừa qua; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập; người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Liên quan đến việc đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc với địa bàn những xã có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở làm mất điện, ngày 1.10, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định thu hồi 63 điện thoại vệ tinh đã cấp cho những xã, phường, hoặc cho cán bộ, lãnh đạo ở khu vực đồng bằng, ven biển để cấp cho 63 đơn vị cấp xã ở các khu vực có nguy cơ cao, thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở, mất điện do thiên tai.

Công an xã Định Hòa (Thanh Hóa) hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt ẢNH: PHÚC NGƯ

Nhiều ngàn ngôi nhà vẫn còn ngập sâu

Tại Nghệ An, ngày 2.10, nước từ thượng nguồn sông Lam và sông Hiếu tiếp tục đổ về khiến 16 xã vùng ven sông với 16.357 nhà dân bị ngập sâu, có nhiều căn nhà bị ngập 3 - 4 m. Nước đổ về quá lớn đã gây ngập lụt lịch sử cho nhiều xã. Mặc dù lũ đã có dấu hiệu rút nhưng đến chiều 2.10, nước vẫn rút rất chậm trong khi hàng ngàn gia đình đã phải sơ tán chạy lũ từ 3 ngày qua. Học sinh ở các xã bị ngập vẫn chưa thể đi học.

2 ngày qua, chính quyền địa phương, công an, bộ đội cùng các đoàn thiện nguyện đã đến các xã bị ngập sâu để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Sau lũ, người dân rất cần được hỗ trợ kinh phí để tái thiết cuộc sống.

Đoàn thanh niên P.Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão ẢNH: PHẠM ĐỨC

Công an xã Thanh Phong (Thanh Hóa) giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ ẢNH: PHÚC NGƯ

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu chính quyền các xã tiếp tục huy động phương tiện tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân đang bị cô lập, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống. Đến ngày 2.10, nhiều xã ở Nghệ An vẫn chưa có điện trở lại. Công ty Điện lực Nghệ An với sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ, công nhân điện lực các tỉnh phía bắc vào hỗ trợ đang nỗ lực sửa chữa để cấp điện trở lại.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh), tính đến chiều 2.10, địa phương này vẫn còn 5.275 hộ dân bị ngập lụt, chủ yếu là các xã vùng ngoài đê La Giang và gần sông Lam như: Đức Quang 1.350 hộ, Đức Minh 1.630 hộ, Nghi Xuân 2.265 hộ… Riêng tuyến QL1A đoạn qua địa phận xã Nghi Xuân vẫn còn 1,6 km đường bị ngập sâu khoảng 0,8 - 1 m do nước sông Lam dâng cao, khiến các phương tiện chưa thể lưu thông.

Trong ngày hôm qua, các lực lượng quân sự, công an, thanh niên, phụ nữ đang tiếp tục tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân, trường học, cơ sở y tế khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ. Hiện tỉnh này đã có 657 cơ sở giáo dục trở lại dạy học, còn 20 trường đang tập trung khắc phục và 18 trường đang bị ngập lụt.

Tính đến chiều 2.10, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cấp điện trở lại cho 360.839 khách hàng (đạt 73%). Hiện còn 38 xã, phường mất điện một phần và 5 xã, phường mất điện chưa thể khắc phục.

Hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh thiệt hại nặng do bão số 10 Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện 183 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ tập trung khắc phục nhanh hậu quả nặng nề của bão số 10 và mưa lũ. Theo tổng hợp của Bộ NN-MT, đợt bão và mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục nghìn héc ta lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại... Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính hàng chục nghìn tỉ đồng. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, báo cáo Thủ tướng. Đồng thời chỉ đạo hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa. Triển khai các chính sách hỗ trợ với các gia đình có người chết, mất tích, có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5.10. Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ, hoàn thành trước ngày 5.10. Các nhà mạng khẩn trương khắc phục, khôi phục ngay hệ thống điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5.10. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt trong trường hợp cần thiết). Bộ trưởng Tài chính tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng... Mai Hà