Thời sự Dân sinh

Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng về cột điện gãy đổ sau bão số 10 lộ thép vuông

Phạm Đức
Phạm Đức
02/10/2025 16:10 GMT+7

Trước thắc mắc của dư luận về chất lượng cột điện bê tông bị gãy đổ lộ phần thép vuông sau bão số 10 tại Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có thông tin phản hồi chính thức.

Ngày 2.10, thông tin từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có thông báo về sự việc 2 cột điện bê tông trên tuyến đường dây 35 kV tại thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ gãy sau bão số 10, làm lộ phần thép vuông bên trong khiến dư luận thắc mắc về chất lượng.

Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng về cột điện gãy đổ sau bão lộ phần thép lạ - Ảnh 1.

2 cột điện bị gãy do bão số 10 lộ ra phần thép vuông thay vì thép tròn thường thấy khiến dư luận thắc mắc

ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, 2 cột điện bị gãy thuộc dự án nâng cấp đường dây 35 kV và trạm biến áp 35/0,4 kV tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4.2014 và 3 tháng sau thì đóng điện đưa vào vận hành.

Dự án sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất. Suốt thời gian đưa vào vận hành khai thác, lộ tuyến bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu di tích và đời sống người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 10, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có 2 cột điện thuộc dự án tại thôn Dư Nại bị đổ gãy, lộ phần thép bên trong.

Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng về cột điện gãy đổ sau bão lộ phần thép lạ - Ảnh 2.

Ngành chức năng kiểm tra hiện trường 2 cột điện bị gãy

ẢNH: TÂN KỲ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an đã tiến hành kiểm tra. Đồng thời, làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Theo đó, cột điện được chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được QUACERT cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng và đã được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Theo quy định, tiêu chuẩn không bắt buộc chỉ dùng một loại thép; nhà sản xuất có thể sử dụng các dạng thép khác nhau miễn bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin. Đối với việc lựa chọn công nghệ và loại thép thuộc thẩm quyền của nhà sản xuất, mọi sản phẩm đều phải qua kiểm định độc lập.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đang rà soát, kiểm tra tất cả cột điện gặp sự cố do ảnh hưởng của bão số 10, để báo cáo cơ quan chức năng.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

