Điện lực Quảng Ngãi đưa hàng chục nhân viên hỗ trợ Quảng Trị khắc phục bão Bualoi

Nguồn: PC Quảng Ngãi
29/09/2025 16:57 GMT+7

Trưa 29.9, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ xuất quân đưa 30 cán bộ, công nhân lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị khắc phục sự cố lưới điện do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Theo chỉ đạo từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đội xung kích PC Quảng Ngãi được thành lập khẩn trương, gồm những cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề cao và từng tham gia nhiều đợt ứng cứu lưới điện sau thiên tai. Đúng 11 giờ 30 cùng ngày, đoàn chính thức xuất phát, mang theo đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

30 cán bộ, công nhân của PC Quảng Ngãi lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị

Ông Quách Phạm Cường, Giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo đơn vị đã giao nhiệm vụ và động viên tinh thần toàn đội. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ ngành điện. Lãnh đạo công ty yêu cầu đội công tác tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, đảm bảo khôi phục điện một cách nhanh chóng, hiệu quả nhưng không chủ quan, lơ là.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về con người lẫn trang thiết bị, đội xung kích PC Quảng Ngãi thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc chung tay cùng Điện lực Quảng Trị sớm khắc phục hậu quả sau bão, góp phần đưa dòng điện trở lại ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ Quảng Trị khắc phục bão Bualoi PC Quảng Ngãi khắc phục sự cố lưới điện do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
