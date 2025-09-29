Điện lực Quảng Ngãi đưa hàng chục nhân viên hỗ trợ Quảng Trị khắc phục bão Bualoi

Theo chỉ đạo từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đội xung kích PC Quảng Ngãi được thành lập khẩn trương, gồm những cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề cao và từng tham gia nhiều đợt ứng cứu lưới điện sau thiên tai. Đúng 11 giờ 30 cùng ngày, đoàn chính thức xuất phát, mang theo đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

30 cán bộ, công nhân của PC Quảng Ngãi lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị NGUỒN: PC QUẢNG NGÃI

Ông Quách Phạm Cường, Giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo đơn vị đã giao nhiệm vụ và động viên tinh thần toàn đội. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ ngành điện. Lãnh đạo công ty yêu cầu đội công tác tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, đảm bảo khôi phục điện một cách nhanh chóng, hiệu quả nhưng không chủ quan, lơ là.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về con người lẫn trang thiết bị, đội xung kích PC Quảng Ngãi thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc chung tay cùng Điện lực Quảng Trị sớm khắc phục hậu quả sau bão, góp phần đưa dòng điện trở lại ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.