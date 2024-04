Ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Ngã ba Đồng Lộc đón 5.000 du khách

Chiều 27.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (TT.Đồng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết từ 6 giờ sáng cùng ngày, cán bộ, nhân viên của khu di tích đã bắt đầu công việc đón khách tham quan trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.



Rất đông du khách đến Ngã ba Đồng Lộc trong ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 PHẠM ĐỨC

Những đoàn đến sớm hầu hết là du khách ngoài tỉnh đi theo từng hộ gia đình, nhóm bạn và trường học, như: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình…

"Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hơn 40 độ C nhưng vẫn có khoảng 5.000 du khách về với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ", ông Vũ nói.

Một nữ cựu TNXP xúc động khi về dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc PHẠM ĐỨC

Theo ông Vũ, để công tác tiếp đón du khách diễn ra chu đáo khi đến hành hương, ban quản lý khu đi tích đã phân công 100% cán bộ, người lao động túc trực đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ du khách dâng hương, tưởng niệm và nghiên cứu, khám phá, tìm hiểu các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật.

Cạnh đó, ban quản lý cũng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các điểm check in và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Du khách được các nhân viên khu di tích giới thiệu về câu chuyện mở đường của 10 cô gái TXNP Ngã ba Đồng Lộc PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, ban quản lý kiên quyết ngăn chặn tình trạng bán hàng rong trong khuôn viên khu di tích nhằm mang lại sự thoải mái, ý nghĩa cho du khách khi về tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, ban quản lý cũng sử dụng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đưa hình ảnh, các câu chuyện lịch sử, các tư liệu, hiện vật đến gần hơn nữa với thế hệ trẻ và đồng bào cả nước, qua đó cũng thu hút thêm nhiều du khách về với khu di tích.

Du khách được xem lại những thước phim lịch sử về Ngã ba Đồng Lộc PHẠM ĐỨC

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024) và 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19.5.1959 - 19.5.2024), dịp này Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã tổ chức trưng bày hình ảnh "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Từ huyền thoại tới tương lai".

Nhiều đoàn học sinh đến từ các trường học ngoại tỉnh cũng về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương trong ngày đầu nghỉ lễ PHẠM ĐỨC

Thông qua hoạt động này giúp du khách có cái nhìn chân thực nhất về "tuyến lửa" Trường Sơn trong đó có Ngã ba Đồng Lộc. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua những kỳ tích về sức mạnh chiến đấu, sự hy sinh của thế hệ cha anh đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 23.000 lượt du khách về để dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.