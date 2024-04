TP.Thủ Đức: Vật vã trưa nắng nóng vì kẹt xe kinh hoàng ở cầu Rạch Chiếc

CSGT TP.HCM bố trí 100% quân số điều tiết, đảm bảo trật tự giao thông dịp lễ

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho hay, từ rạng sáng 26.4, đơn vị phối hợp các lực lượng địa phương, ra quân điều tiết, phân luồng giao thông tại các cửa ngõ, nhiều tuyến đường trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

PC08 huy động tối đa 100% quân số, bố trí lực lượng tuần tra lưu động, túc trực liên tục trên các tuyến, địa bàn đảm trách nhằm đảm bảo, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra trên đường. Bên cạnh đó, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy… Phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc PC08 tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, chủ động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và buộc chủ bến, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trật tự giao thông.

Các đơn vị luôn bảo đảm 24/24 giờ có mặt trên các tuyến đường thủy nội địa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui lễ an toàn.