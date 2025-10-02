Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sau bão số 10, ‘áo cam’ căng mình dựng cột điện gãy giữa trưa nắng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/10/2025 15:41 GMT+7

Giữa trưa đứng bóng, nhưng để đảm bảo tiến độ, sớm cấp điện cho nhân dân, những người thợ điện vẫn căng mình sửa chữa, dựng cột điện, kéo dây…

Giữa trưa nắng gắt ngày 2.10, trên QL1 đoạn qua xã Phú Trạch (Quảng Trị), hàng chục công nhân ngành điện vẫn miệt mài dựng cột, kéo dây để sớm cấp điện trở lại cho người dân. Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo.

- Ảnh 1.

Theo PC Quảng Trị, bão số 10 gây thiệt hại nặng cho hệ thống điện. Công suất phụ tải bị mất lớn nhất chiếm 45,6% toàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở khu vực bắc Quảng Trị. Có 4/23 trạm biến áp 110kV ngừng hoạt động, 33 xuất tuyến từ 5 trạm 110kV và 39 phân đoạn trung thế gặp sự cố, hàng ngàn km đường dây hư hỏng. Tổng cộng 2.365/5.762 trạm biến áp ngừng hoạt động, khiến 227.171/522.371 khách hàng bị ảnh hưởng, tương đương 43,5% toàn tỉnh.

Ngay sau bão, PC Quảng Trị huy động gần 500 cán bộ, công nhân tổ chức kiểm đếm thiệt hại, phân công nhân lực và phương tiện khắc phục theo phương án ‘4 tại chỗ’. Các nhóm tập trung khôi phục lưới điện 110kV, dựng cột trung áp, kéo dây và phục hồi trạm biến áp, ưu tiên cấp điện cho Tỉnh ủy, UBND, bệnh viện, trạm bơm, viễn thông và lực lượng cứu hộ.

- Ảnh 2.

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương, đồng thời điều động 5 đội xung kích với 225 cán bộ, kỹ sư, công nhân từ các đơn vị thành viên gồm: Công ty dịch vụ Điện lực miền Trung, Điện lực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Lực lượng này mang theo phương tiện chuyên dụng, tập trung khôi phục tại các khu vực thiệt hại nặng như Quảng Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch, Nam Gianh.

- Ảnh 3.

Trong nhiều ngày liên tục, cán bộ công nhân ngành điện đã căng mình làm việc bất kể ngày đêm để rút ngắn thời gian khắc phục. Đến cuối ngày 1.10, PC Quảng Trị cơ bản hoàn thành việc cấp điện trở lại, đạt trên 99,08% khách hàng toàn tỉnh.

