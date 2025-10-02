Hà Tĩnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Trước hậu quả nặng nề do cơn bão số 10, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào trưa nay 2.10, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã phát động ủng hộ đồng bào.

Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Lĩnh, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 95.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều trường học, trạm y tế, công trình hạ tầng thiết yếu, tài sản, hoa màu, cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại, hư hỏng; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ước tính thiệt hại do bão gây ra khoảng hơn 6.000 tỉ đồng.

"Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, tôi xin gửi đến các toàn thể bà con nhân dân lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những tổn thất, mất mát rất lớn mà chúng ta đang phải gánh chịu", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ để giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra ẢNH: PHẠM ĐỨC

Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời, khẩn trương, quyết liệt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là sự nỗ lực, đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ và người dân Hà Tĩnh trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; tập trung cao, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực để khắc phục hậu quả.

"Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, "lá lành đùm lá rách", "tương thân tương ái", thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, tôi kêu gọi quý vị đại biểu, toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân hãy chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10", ông Lĩnh kêu gọi.

