Thời sự

Ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
02/10/2025 08:53 GMT+7

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 2.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành phiên bế mạc.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái cử Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại phiên làm việc, bà Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX diễn ra vào chiều 1.10.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu tuyệt đối.

Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái cử Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa mới

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 13 ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Đại hội cũng bầu 21 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Duy Lâm (53 tuổi, quê P.Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) là thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng cầu - hầm. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

Tháng 8.2021, ông Lâm được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Giao thông Vận tải. Tháng 3.2025, ông Lâm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Phạm Triều tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Ông Phạm Triều tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 bầu ông Phạm Triều, Tỉnh ủy viên, tái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2024-2029.

