Chính trị

Thường trực Ban Bí thư: Hà Tĩnh phải xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi

Phạm Đức
Phạm Đức
01/10/2025 12:20 GMT+7

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: 'Hà Tĩnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi'.

Sáng 1.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Những kết quả nổi bật

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế đạt 126.000 tỉ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người 94 triệu đồng. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 88.500 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 47 %.

- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trình bày báo cáo tại đại hội

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính, tăng trưởng gần 7%/năm; nhiều dự án quy mô lớn được triển khai như Nhiệt điện Vũng Áng II, Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP), Vinhomes Vũng Áng, nhà máy sản xuất pin, ô tô điện... Nông nghiệp tăng trưởng đạt hơn 3 %/năm, đạt các chỉ tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh thuộc nhóm 15 tỉnh thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ. Toàn tỉnh xây dựng hơn 12.000 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%...

Đánh giá kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua.

Tập trung xây dựng chính quyền liêm chính

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua. Ông Trần Cẩm Tú mong muốn Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra.

- Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng, biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, qua đó góp phần tích cực vào thành tích chung của cả nước.

Nhiệm kỳ mới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của T.Ư, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác cán bộ; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực toàn diện, sát dân, gần dân, tận tâm, tận tụy. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi. Nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp xã; củng cố mối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược đẩy mạnh kinh tế số, phát triển công nghiệp theo chiều sâu hiện đại, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hàng hóa.

Trước đó, chiều 30.9, tại phiên trù bị, đại hội đã thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề xuất các giải pháp, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra từ ngày 30.9 - 2.10, với 400 đại biểu chính thức.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đại hội xác định chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững".

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.


