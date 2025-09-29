Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15.10

Vũ Phượng
29/09/2025 04:03 GMT+7

Thành ủy TP.HCM thông báo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15.10.2025.

Tối 28.9, Thành ủy TP.HCM vừa thông báo về thời gian dự kiến diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là từ ngày 13 - 15.10.2025.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15.10- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

ẢNH: DIỆU MI

Thông báo này được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM gửi đến các đảng ủy xã, phường, đặc khu và đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP.HCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Theo đó, ﻿﻿﻿ngày 11 và 12.10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12.10). ﻿﻿﻿Sáng 13.10, đại biểu tham dự đại hội phiên trù bị. ﻿﻿﻿

Cả ngày 14.10 và buổi sáng 15.10, đại biểu tham dự đại hội (phiên chính thức và bế mạc).

Hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM có 6 người gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 5 phó bí thư là: ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Đảng bộ TP.HCM có 173 đảng bộ trực thuộc. Theo kế hoạch của Thành ủy TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM triệu tập 550 đại biểu về dự.

