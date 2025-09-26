Thành ủy TP.HCM đưa nhiều cán bộ thành phố về Đảng ủy phường, xã

Ngày 26.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định kiện toàn Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và điều động nhân sự. Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định cán bộ.

Ông Nguyễn Phước Lộc chủ trì lễ công bố quyết định cán bộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định chỉ định ông Phan Minh Trung, Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Công Vinh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều cán bộ được chỉ định về Đảng ủy phường, xã ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó chánh văn phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó chánh văn phòng Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"TP.HCM không có việc gì là việc nhỏ"

Phát biểu giao nhiệm vụ trong buổi công bố quyết định cán bộ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, Ban thường vụ Thành ủy quyết định tăng cường chỉ đạo để luân chuyển, điều động, bổ nhiệm các cán bộ từ thành phố về cơ sở để tăng thêm sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương và cơ sở.

Ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, qua hồ sơ báo cáo của Ban Tổ chức trình Ban Thường vụ, ông đánh giá các cán bộ đã khẳng định được phẩm chất, năng lực của mình. Vì vậy, ông tin tưởng những cán bộ nhận quyết định hôm nay sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"TP.HCM của chúng ta không có việc gì gọi là việc nhỏ. Mọi đóng góp nhỏ đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu chúng ta tham gia tích cực thì sự đóng góp nhỏ đó hòa chung sức mạnh của các cơ quan, tổ chức sẽ đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM xứng tầm với các đô thị trong khu vực châu Á và trên thế giới", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.



Ông Nguyễn Phước Lộc diễn giải thêm: "Nếu chúng ta xem đó là việc nhỏ, cho phép chúng ta dễ dãi chính mình, chậm tiến độ, không rõ sản phẩm, bỏ quên và sót việc thì chúng ta sẽ làm cho việc vận hành, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, tổ chức đơn vị không thông suốt".

Sau cùng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thông tin, thời gian tới, TP.HCM sẽ có những công bố tương tự. Qua đó, việc công bố quyết định cán bộ giúp cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện bộ máy và công tác cán bộ bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.