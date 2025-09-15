Ông Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ

Ngày 15.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4. Hội nghị do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các phó bí thư Thành ủy đồng chủ trì.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Hội nghị đồng thời ghi nhận những ý kiến góp ý về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ 4 tổ chức ngày 15.9 ẢNH: DIỆU MI

TP.HCM sẽ có thay đổi lớn về cán bộ

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, nhiệm vụ sắp tới của TP.HCM rất nặng nề, cấp bách.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, TP.HCM sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ, theo 4 nguyên tắc: chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ.

"Tức là sẽ có sự thay đổi. TP.HCM trước đây có thể vẫn phải điều chỉnh một số vị trí. Hiện nay, nguồn lực của TP.HCM rất đông, chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn sao cho hợp lý, thời điểm thì phải tính toán. Đứng đây với tư cách Bí thư Thành ủy, tôi cam kết với các đồng chí tôi không hề chịu áp lực của bất kỳ ai và bất cứ việc gì. Tất cả sẽ theo 4 nguyên tắc như tôi nói", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ẢNH: DIỆU MI

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo Bí thư Thành ủy, hiện TP.HCM còn một số điều vướng mắc, đề nghị các đại biểu quan tâm giải quyết.

Đầu tiên, TP.HCM đang gặp khó khăn trong giải ngân đầu tư công. Ông Trần Lưu Quang đề nghị cần tổ chức bộ máy thực thi công việc này bảo đảm không có khoảng trống về đơn vị phụ trách, trách nhiệm và cơ chế. Ông Trần Lưu Quang nêu thực trạng, việc đền bù giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công hiện nay có những việc không biết thuộc về ai.

Bí thư Thành ủy đồng thời yêu cầu, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và phải có hành lang pháp lý rõ ràng để thực hiện.

Đối với hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, phường, ông Trần Lưu Quang đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy phải thường xuyên nghe báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương.

Trong phần phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trần Lưu Quang cũng yêu cầu sắp xếp lại các trụ sở đất công để tránh lãng phí và khai thác như một nguồn lực quan trọng cho thành phố, đầu tư tập trung cho giáo dục, y tế và các công trình công cộng, kể cả hạ tầng.

"Những dự án nhà ở xã hội tái định cư đang bỏ không, mỗi năm phải bỏ tiền duy tu thì phải giải quyết ngay để tránh lãng phí. Trước mắt, các đơn vị liên quan có thể xem xét ưu tiên bố trí cán bộ từ 2 địa phương Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để bảo đảm ổn định cuộc sống phục vụ công việc. Sau đó có thể xem dành cho người dân thuộc diện tái định cư các dự án", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, sau sáp nhập, TP.HCM (mới) có sự chông chênh về cơ chế chính sách, do đó, cần áp dụng nguyên tắc "ai có gì hay thì áp dụng chung, nguồn lực thì san sẻ với nhau".

Về văn kiện đại hội, sau khi nghe các ý kiến góp ý, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý tổ văn kiện viết lại có tính chất tổng hợp hơn trên tinh thần không tô hồng, không nói nhẹ đi khuyết điểm. Ông Trần Lưu Quang đồng thời đề nghị, công tác chuẩn bị đại hội, các hoạt động bên lề, phong trào thi đua chào mừng đại hội phải thực chất, không hình ảnh.