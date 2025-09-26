Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Khắc Văn được giao quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
26/09/2025 11:26 GMT+7

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được Thành ủy TP.HCM giao quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ngày 26.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định kiện toàn Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và điều động nhân sự. Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì. 

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định cán bộ.

Ông Nguyễn Khắc Văn được giao quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Văn (thứ hai từ trái qua) được giao quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được tiếp tục bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; giao quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Khắc Văn có trình độ: cử nhân ngành tin học, thạc sĩ báo chí - truyền thông; cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông Nguyễn Khắc Văn đã trải qua nhiều vị trí và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước đó, tháng 11.2022, ông Nguyễn Khắc Văn nhận quyết định làm Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Khắc Văn được giao quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tháng 6.2024, ông Nguyễn Khắc Văn được Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công giữ chức Phó tổng biên tập kiêm Tổng thư ký tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, phụ trách, điều hành hoạt động của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng bổ nhiệm ông Trương Đức Nghĩa, nguyên Tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Lê Minh Tùng, nguyên Tổng biên tập Báo Bình Dương làm Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Bên cạnh đó, Thành ủy cũng bổ nhiệm các Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng gồm: ông Nguyễn Ngọc Anh, bà Bùi Thị Hồng Sương, ông Phạm Văn Trường tiếp tục giữ chức Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Như vậy, Báo Sài Gòn Giải Phóng hiện có 1 quyền Tổng biên tập là ông Nguyễn Khắc Văn và 5 Phó tổng biên tập là: ông Nguyễn Ngọc Anh, bà Bùi Thị Hồng Sương, ông Phạm Văn Trường, ông Trương Đức Nghĩa và ông Lê Minh Tùng.

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức tiếp nhận nhân sự Báo Bình DươngBà Rịa - Vũng Tàu về công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng.

