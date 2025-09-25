Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đảng ủy UBND TP.HCM bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ

Sỹ Đông
Sỹ Đông
25/09/2025 08:36 GMT+7

Đảng ủy UBND TP.HCM được bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ gồm Chánh văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng và Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền.

Sáng 25.9, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ.

Như vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM hiện có 13 ủy viên.

Đảng ủy UBND TP.HCM bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ - Ảnh 1.

Ông Dương Hồng Thắng (bên trái) và bà Phạm Thị Thành ủy được bổ sung làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền phát huy năng lực, kinh nghiệm đã được trui rèn trong quá trình công tác để cùng Đảng bộ UBND TP.HCM thực hiện thắng lợi nghị quyết, phấn đấu đến năm 2030 đưa TP.HCM vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Thay mặt cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM cam kết sẽ nỗ lực, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy UBND TP.HCM bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ trao quyết định cán bộ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Dương Hồng Thắng 47 tuổi, trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thắng có thời gian dài công tác tại quận Bình Thạnh, từng giữ chức Phó chủ tịch UBND quận cũ. Đến 2018, ông Thắng làm Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũ. Từ ngày 1.7, ông Dương giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền 46 tuổi, trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân xã hội học, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Hiền có thời gian dài công tác tại huyện Củ Chi, từng giữ chức Trưởng phòng Nội vụ, Chánh văn phòng Huyện ủy, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Củ Chi. Sau đó, bà Hiền làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM, rồi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM từ ngày 1.7.

