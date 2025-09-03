Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc điều hành công việc hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM

Vũ Phượng
03/09/2025 13:18 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM kể từ ngày 27.8.2025 cho đến khi có thông báo mới.

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM. 

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM, kể từ ngày 27.8.2025 cho đến khi có thông báo mới.

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc điều hành công việc hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) được phân công điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 4 phó bí thư: ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Đặng Minh Thông.

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc điều hành công việc hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 2.

Chân dung lãnh đạo chủ chốt TP.HCM mới kiện toàn

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH


Cán bộ, công chức và người dân TP.HCM hưởng lợi từ loạt chính sách mới

Cán bộ, công chức và người dân TP.HCM hưởng lợi từ loạt chính sách mới

HĐND TP.HCM vừa thông qua nhiều chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức và người dân, tập trung cải thiện thu nhập, nhà ở, an sinh bao trùm.

