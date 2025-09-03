Phân công ông Nguyễn Phước Lộc điều hành công việc hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM, kể từ ngày 27.8.2025 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) được phân công điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 4 phó bí thư: ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Đặng Minh Thông.

Chân dung lãnh đạo chủ chốt TP.HCM mới kiện toàn ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH



