EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị, Hà Tĩnh sau bão số 10

Bão số 10 khi vào đất liền tại khu vực bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh, vùng ven bờ chịu gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện. Riêng tại Quảng Trị, thống kê ban đầu ghi nhận hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Ngay từ hôm qua, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh, cùng lực lượng các Ban Kỹ thuật, An toàn đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố.

Trước yêu cầu cấp điện trở lại sau bão, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư nhấn mạnh đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, yêu cầu EVNCPC huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ hai Công ty Điện lực Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục nhanh sự cố, sớm khôi phục điện phục vụ nhân dân.

Theo quyết định của lãnh đạo EVNCPC, Tổng công ty đã huy động 340 kỹ sư và công nhân từ 7 công ty điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) để khẩn trương hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão.

Trong đó, Công ty Điện lực Quảng Trị được tăng cường 205 người, gồm: 60 người từ Công ty Điện lực Huế, 50 người từ Đà Nẵng, 30 người từ Quảng Ngãi, 25 người từ Khánh Hòa và 40 người từ CPCCPSC.

Đối với Công ty Điện lực Hà Tĩnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc), EVNCPC điều động 125 nhân lực, trong đó 40 người từ Công ty Điện lực Đắk Lắk, 50 người từ Gia Lai và 35 người từ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu, bên cạnh lực lượng tại chỗ của Công ty Điện lực Quảng Trị, các đơn vị được điều động phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ và xuất phát ngay trong sáng và đầu giờ chiều 29.9 để kịp thời có mặt tại Quảng Trị và Hà Tĩnh. Mục tiêu là trong ngày nay, Công ty Điện lực Quảng Trị phải cấp điện trở lại cho 90% khách hàng, ưu tiên bệnh viện, cơ quan trọng điểm và khu dân cư thiết yếu; đồng thời phấn đấu trong vòng 3 ngày khôi phục toàn bộ lưới điện bị thiệt hại, bảo đảm đến ngày 2.10.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư nhấn mạnh: "Việc khôi phục lưới điện sau bão không chỉ là nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà còn là trách nhiệm xã hội của Tổng công ty đối với cộng đồng. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, kỹ sư, lực lượng tham gia hỗ trợ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, chính quyền địa phương để nhanh chóng xử lý sự cố, cấp điện trở lại vùng tâm bão, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân Quảng Trị và Hà Tĩnh".

Tổng giám đốc yêu cầu toàn bộ kỹ sư, công nhân được huy động và lực lượng tại chỗ tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, giữ vững kỷ luật lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ. Tổng giám đốc EVNCPC khẳng định, Tổng công ty sẽ tập trung toàn lực, nỗ lực cao nhất để đưa điện trở lại nhanh nhất cho người dân vùng tâm bão, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia khắc phục.