Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư sẽ áp dụng ‘phòng họp không giấy’

Triệu tập 350 đại biểu

Chiều 30.9, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân".

Tại họp báo, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết đại hội lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đất nước đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin tại họp báo ẢNH: PHÚ ÂN

Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 3 - 5.10, tại trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du (P.Cửa Nam, Hà Nội). Trong đó, phiên trù bị chiều 3.10, phiên chính thức 2 ngày còn lại và bế mạc chiều 5.10.

Với 350 đại biểu được triệu tập, đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Những điểm mới của đại hội

Nói về các kết quả nổi bật trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên công an nhiệm kỳ qua, thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ (X01) Bộ Công an, cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương, đề án, chiến lược về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công an nhân dân.

Trong đó, nổi bật là 2 đề án "chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp cục và tương đương trở lên, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và đề án "quy hoạch đào tạo cán bộ công an nhân dân đến năm 2030"…

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Cục phó X01, thông tin về các điểm mới trong đại hội sắp tới ẢNH: PHÚ ÂN

Ngoài ra, Bộ Công an cũng cơ bản hoàn thành cơ cấu, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo hướng "bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", tăng cường biên chế cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cấp cơ sở và xây dựng đội ngũ công an cấp xã đủ sức quán xuyến địa bàn.

Về những điểm mới trong công tác xây dựng văn kiện trình đại hội và công tác tổ chức, Cục phó X01 cho hay, đại hội lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do vậy các yêu cầu đặt ra với công tác công an cũng rất mới và cao hơn.

Trong công tác tổ chức, Bộ Công an đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện, trong đó sẽ thực hiện kiểm danh nhận diện khuôn mặt, nhận diện sinh trắc học đối với đại biểu, phóng viên, cán bộ phục vụ ngay từ vòng ngoài và trước khi vào đại hội.

Đại hội cũng sử dụng giải pháp "phòng họp không giấy". Tất cả thông tin, văn bản phục vụ đại hội sẽ được tích hợp trên máy tính bảng để các đại biểu sử dụng trong quá trình diễn ra đại hội.

Điểm mới nữa là đại hội sẽ dùng phương pháp trình chiếu phim tư liệu, clip kết hợp sử dụng slide minh họa báo cáo, tham luận để thay cách báo cáo truyền thống. Cạnh đó, đại hội sẽ thực hiện kiểm phiếu bầu cử bằng máy tính.

Về điểm mới trong công tác xây dựng văn kiện, thiếu tướng Tuyển cho hay, đại hội lần này sẽ đổi mới mạnh tư duy, phương pháp tiếp cận và cách thức trình bày văn kiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, giảm tính hàn lâm, đảm bảo tính hành động, chiến đấu và giảm định tính, tăng định lượng.

Đặc biệt, thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cho hay, Bộ Công an xây dựng hệ thống chỉ tiêu thể hiện tính chiến đấu cao, đề xuất nhiều chỉ tiêu đặt ra cao hơn so với chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao.