Một phụ nữ Mỹ bị truy tố vì đăng ký cho chó tham gia bầu cử

Maya Jean đeo nhãn dán "tôi đã bỏ phiếu" ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Đài NBC News ngày 10.9 đưa tin một phụ nữ tại Mỹ bị cáo buộc đăng ký cho con chó của mình đi bầu, vừa ra tòa, đối diện các cáo buộc có thể khiến bà phải ngồi tù đến 6 năm.

Bà Laura Yourex (62 tuổi) đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy con chó Maya Jean của bà đeo nhãn dán "tôi đã bỏ phiếu" sau cuộc bầu cử Thống đốc California năm 2021.

Một bài đăng khác vào tháng 10.2024 cho thấy thẻ tên của Maya và một lá phiếu bầu qua thư, kèm chú thích "Maya vẫn nhận được lá phiếu của mình" mặc dù con chó đã chết.

Bà Yourex, sống tại thành phố Costa Mesa (quận Cam, bang California), đã tự trình báo với nhà chức trách về cáo buộc gian lận bầu cử này vào năm ngoái.

Công tố viên địa phương đã tiến hành điều tra và bà bị truy tố với nhiều tội danh hình sự, trong đó có tội khai man, cung cấp hoặc sử dụng tài liệu giả mạo, bỏ phiếu khi không có quyền bầu cử và đăng ký cho một người không tồn tại đi bầu.

Sau phiên tòa hôm 9.9, luật sư của bà Yourex cho biết thân chủ của mình muốn nêu bật những gì bà cho là khiếm khuyết trong hệ thống.

"Bà Laura Yourex thực sự hối tiếc về nỗ lực thiếu khôn ngoan nhằm phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử của bang, với ý định cải thiện nó bằng cách chứng minh rằng ngay cả một con chó cũng có thể được đăng ký đi bầu", luật sư Jaime Coulter nói với các phóng viên.

Ông Coulter cho biết mục đích của Yourex là "khiến họ phải điều tra và cuối cùng cải thiện hệ thống đăng ký cử tri".

Theo luật bầu cử California, công dân có thể đăng ký đi bầu nếu nộp một bản khai có tuyên thệ, ký dưới hình thức chịu trách nhiệm khai man, trong đó ghi rõ họ tên, nơi cư trú, địa chỉ nhận thư, ngày sinh và đảng phái chính trị mà họ lựa chọn.

"Không cần xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú hay giấy tờ tùy thân để công dân đăng ký đi bầu trong các cuộc bầu cử cấp bang, cũng như không cần để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp bang", Văn phòng Công tố quận Cam cho biết trong một thông cáo.

Tuy nhiên, bằng chứng về nơi cư trú và đăng ký là bắt buộc đối với cử tri lần đầu tham gia bầu cử liên bang, cơ quan này cho biết. "Do đó, lá phiếu bầu trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 2022 dưới tên Maya Jean đã bị kiểm tra và bác bỏ", theo thông cáo.

Những tranh cãi quanh danh sách cử tri ở Mỹ đã trở thành một vấn đề lớn trong nhiều thập niên gần đây, với làn sóng liên tục từ một bộ phận trong đảng Cộng hòa cáo buộc, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng danh sách này có nhiều người không phải công dân và cả người đã chết.