Thế giới

Thiếu nữ 17 tuổi bị chó dữ cắn chết khi đến nhà bạn học nhóm

Khánh An
Khánh An
09/09/2025 09:26 GMT+7

Chủ nhân con chó cho biết hành động của con vật trong ngày hôm đó là 'không giống với tính cách thường ngày', khi tấn công một thiếu nữ đến nhà để học cùng bạn.

Thiếu nữ 17 tuổi bị chó dữ tấn công khi đến nhà bạn học nhóm - Ảnh 1.

Con chó dữ đã bị cảnh sát bắn chết với sự đồng ý của chủ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEWS.COM.AU

Trang News.com.au ngày 9.9 đưa tin một thiếu nữ tại vùng Hunter phía bắc bang New South Wales (Úc) vừa qua đời vài ngày sau khi bị một con chó dữ tấn công khi đến thăm bạn.

Cô Annalyse Blyton (17 tuổi) bị thương nặng ở đầu, cổ và cơ thể sau khi một con chó lai 10 tuổi tấn công hôm 4.9. Con chó đó là giống lai giữa boxer, chó bò Ả Rập và chó săn sói Ireland.

Thiếu nữ này đang học bài tại nhà bạn vào sáng hôm đó thì bị con chó tấn công, trước khi những người qua đường can thiệp.

Mẹ của cô Annalyse, bà Lauren Dening, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên cấp cứu khi con gái bà chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện.

Thiếu nữ 17 tuổi bị chó dữ tấn công khi đến nhà bạn học nhóm - Ảnh 2.

Nạn nhân Blyton

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEWS.COM.AU

Dịch vụ khẩn cấp được gọi đến ngôi nhà trên đường Broughton vào khoảng 11 giờ 30 hôm 4.9. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ, trước khi được đưa đến Bệnh viện John Hunter trong tình trạng nguy kịch và qua đời hôm 8.9.

Con chó đang ở trong sân có rào vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Con vật đã bị cảnh sát bắn chết với sự đồng ý của chủ nhà, khi cơ quan chức năng bắt đầu điều tra vụ việc.

Chủ nhân con chó cho biết hành động của nó trong ngày hôm đó là "không giống với tính cách thường ngày".

Thanh tra Justin Cornes cho biết lực lượng cứu hộ đã phải đối mặt với một cảnh tượng "gây sốc". "Xông vào một hiện trường mà họ chưa biết rõ tình hình và lập tức can thiệp để khống chế con chó, đó là một hành động thật phi thường", ông nói về những người đã giúp can thiệp.

Theo Văn phòng Chính quyền địa phương Úc, đã có 1.202 vụ chó tấn công được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 10.2024 đến tháng 12.2024, trong đó 133 vụ liên quan trẻ em dưới 16 tuổi.

Tin liên quan

Iran siết chặt quy định cấm dắt chó đi dạo

Iran siết chặt quy định cấm dắt chó đi dạo

Giới chức Iran đã mở rộng phạm vi áp dụng quy định cấm dắt chó đi dạo ở nơi công cộng ra nhiều thành phố trong những ngày qua.

