Đại tá Nguyễn Quốc Vương làm Cục phó Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an

Chiều 12.6, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục phó Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).



Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thông báo quyết định, chúc mừng và đánh giá cao quá trình đại tá Vương giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, được điều động, bổ nhiệm làm Cục phó Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) ẢNH: HỒNG MINH

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, đại tá Vương đã trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở môi trường nào cũng phát huy năng lực chuyên môn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị đại tá Vương khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Cục Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn đã trao tặng kỷ niệm chương Hùng Vương, một phần thưởng cao quý của tỉnh Phú Thọ, cho đại tá Nguyễn Quốc Vương.