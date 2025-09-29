Bộ Công an thông tin tài sản 'khủng' bị kê biên trong vụ sữa giả HIUP

Chiều 29.9, thông tin tại họp báo thông báo kết quả phiên họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, liên quan vụ án sữa giả HIUP tại Công ty CP Z Holding, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 2 tội danh chính là sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về vụ sữa giả HIUP tại Z Holding và vụ án tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ẢNH: GIA HÂN

Về diễn biến mới của vụ án, thiếu tướng Toản cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 xe ô tô và thu giữ số tiền trên 50 tỉ đồng. Cùng đó, cơ quan chức năng cũng ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và một loạt lãnh đạo, nhân viên Công ty Z Holding, để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, liên quan đến sản phẩm sữa HIUP.

Theo cơ quan điều tra, hồ sơ công bố sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 với thành phần gồm 37 chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy HIUP 27 chỉ có 15 - 17 loại chất, không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng. Như vậy, theo quy định hiện hành, các sản phẩm trên là hàng giả.

Báo cáo cho thấy giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng. Trong khi đó, thị trường bán một lon sữa HIUP 27 với giá trung bình hơn 546.000 đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận tổng doanh thu của đường dây này ước tính lên hơn 6.700 tỉ đồng.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đối với vụ án t ại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ông Toản cho biết, tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can với cả 2 tội danh là đưa hối lộ và nhận hối lộ. "Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 6 bất động sản, đồng thời các bị can trong vụ án cũng đã khắc phục số tiền trên 13,9 tỉ đồng" ông Toản nói.

Trước đó, hồi tháng 5, Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và hàng loạt cán bộ thuộc đơn vị này, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm liên danh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Tài liệu điều tra cho thấy, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, lãnh đạo các công ty thống nhất chi tiền "lobby" cho Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.

Nhóm này đã chi cho đoàn thẩm định tổng số 1,065 tỉ đồng để được ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để khắc phục lỗi. Từ đó, Cục An toàn thực phẩm cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty Mediusa và Công ty MediPhar; tạo điều kiện cho Công ty Mediusa và Công ty MediPhar sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn…

Trước đó, ngày 7.7, tại phiên họp 28, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa 2 vụ án sữa giả HIUP tại Công ty Z Holding và vụ án tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.