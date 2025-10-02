Lào Cai: 5 người chết, thiệt hại 2.750 tỉ đồng vì bão số 10

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng quân đội giúp người dân dọn bùn đất trên đường phố ẢNH: THANH HÙNG

Cụ thể, mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích, 9 người bị thương. Về nhà ở, có 9.787 ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước; 2.533 ha cây trồng bị thiệt hạ; mất gần 9.900 gia súc, gia cầm, trên 103 ha thủy sản.

Về cơ sở hạ tầng, có 29 công trình cấp nước sinh hoạt cho khoảng 9.700 hộ dân bị ảnh hưởng; 71 công trình thủy lợi, trạm bơm bị ảnh hưởng; 15 cơ sở y tế, 12 trường học bị ngập lụt...

Nhiều cột đường dây điện trung áp, hạ áp bị gãy, đổ khiến hơn 19.000 khách hàng bị mất điện.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do bão số 10 gây ra khoảng 2.750 tỉ đồng.

Đến 17 giờ ngày 1.10, còn 5 thôn, tổ dân phố, điểm dân cư; 3 xã, phường bị cô lập do sạt lở. Có 3.137 hộ phải di dời người và tài sản trên địa bàn.

Tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người bị thương nặng do bão lũ, sạt lở đất đang điều trị tại các cơ sở y tế. Bố trí nơi ăn ở và vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại; rà soát quỹ đất làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn, nhà phải di dời khẩn cấp.

Các lực lượng tại chỗ, quân đội, công an, phương tiện đang được tăng cường để dọn hàng triệu m3 bùn đất và hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống…