Thời sự

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển ứng phó bão số 11 (bão Matmo)

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/10/2025 21:50 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), Hải Phòng và Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó, trong đó có việc cấm biển.

Chiều 4.10, TP.Hải Phòng đã phát đi lệnh cấm tất cả các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi và dừng toàn bộ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo từ 17 giờ cùng ngày để chủ động ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 11 - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú trước khi bão số 11 (bão Matmo)

ẢNH: T.B

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, chiều 4.10, tâm bão bão số 11 (bão Matmo) ở trên khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 500 km về phía đông đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/giờ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ đội biên phòng và chính quyền các xã, phường, đặc khu, thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, hướng dẫn người dân trên các ô lồng nuôi thủy sản di chuyển vào bờ, kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trong vùng có gió mạnh, sóng lớn.

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 11 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản

ẢNH: T.B

Ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) thông tin về đường đi và ảnh hưởng của cơn bão số 11

Bộ đội biên phòng thành phố cũng được lệnh sẵn sàng bắn pháo hiệu, huy động tàu CN-09 và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Các địa phương ven biển như Cát Hải, Đồ Sơn được yêu cầu kiểm tra lại khu neo đậu, sắp xếp tránh va chạm giữa các tàu trong thời gian trú bão.

Tại Quảng Ninh, dự báo từ ngày 5 - 7.10, bão số 11 (bão Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền, gây mưa to đến rất to, kèm gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở và lốc xoáy.

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển để ứng phó bão số 11 - Ảnh 3.

Người dân dưới các nhà bè được yêu cầu lên bờ để tránh bão số 11 (bão Matmo)

ẢNH: N.T

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn, yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần "4 tại chỗ" và "chủ động từ sớm, từ xa", đặt mục tiêu không để thiệt hại về người. 

Các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng 13.000 dân quân sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão.

Tất cả tàu cá, phương tiện đánh bắt xa bờ đã được thông báo, di chuyển về nơi trú tránh an toàn trong ngày 4.10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản khẩn trương gia cố lồng bè, di chuyển người lên bờ trước 12 giờ ngày 5.10. Chiều 4.10, Quảng Ninh đã thực hiện việc cấm tàu thuyền ra khơi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các địa phương kiểm tra kỹ khu dân cư ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở để di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng trực canh tại các ngầm tràn, cầu cống; tuyệt đối không để người dân, đặc biệt là học sinh, ra sông suối trong mưa lũ.

'Trắng đêm' thu hoạch lúa chạy bão số 11 (bão Matmo)

'Trắng đêm' thu hoạch lúa chạy bão số 11 (bão Matmo)

Bão số 10 đi qua, Tuyên Quang thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp. Trước thông tin bão số 11 (bão Matmo) sắp vào đất liền, nông dân nhiều vùng trắng đêm gặt lúa chạy bão.

Bão số 11 đi rất nhanh, dự báo đổ bộ Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc)

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
