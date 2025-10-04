'Trắng đêm' thu hoạch lúa chạy bão số 11 (bão Matmo)

Bão số 10 đi qua, Tuyên Quang thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp. Trước thông tin bão số 11 (bão Matmo) sắp vào đất liền, nông dân nhiều vùng trắng đêm gặt lúa chạy bão.
Trước thông tin bão số 11 (bão Matmo) sắp tiến vào đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng, bà con nông dân nhiều vùng tại Tuyên Quang đang dốc toàn lực gặt lúa trong đêm, chạy đua với thời gian để thu hoạch lúa hè thu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.
Bão số 11 (bão Matmo) tăng cấp, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp
Bình luận (0)