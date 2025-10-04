'Trắng đêm' thu hoạch lúa chạy bão số 11 (bão Matmo)

Bà Trần Thị Thao, ở thôn Lảm Lượng, xã Yên Sơn, chia sẻ: “Nhà tôi còn hơn 3 sào lúa, nếu chờ thêm vài ngày nữa mới gặt thì chắc chắn mưa bão sẽ làm đổ rạp, thiệt hại lớn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, gia đình tôi thu hoạch sớm, an toàn vẫn hơn”