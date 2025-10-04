Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Trắng đêm' thu hoạch lúa chạy bão số 11 (bão Matmo)

Đỗ Tú
Đỗ Tú
04/10/2025 14:36 GMT+7

Bão số 10 đi qua, Tuyên Quang thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp. Trước thông tin bão số 11 (bão Matmo) sắp vào đất liền, nông dân nhiều vùng trắng đêm gặt lúa chạy bão.

Trước thông tin bão số 11 (bão Matmo) sắp tiến vào đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng, bà con nông dân nhiều vùng tại Tuyên Quang đang dốc toàn lực gặt lúa trong đêm, chạy đua với thời gian để thu hoạch lúa hè thu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 1.

Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cho bà con xã Kim Bình nhằm giảm thiệt hại do bão số 11 (bão Matmo) gây ra

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 2.

Ông Ma Văn Tiến, thôn Bình Thể, xã Kim Bình, cho biết: “Cả thôn đều tranh thủ ra đồng gặt lúa chạy bão. Nhờ có 2 máy gặt cùng hoạt động, bà con vừa gặt lúa vừa hỗ trợ nhau đưa lúa về nhà trước khi bão đến”

ẢNH: LÝ THU

Bão số 11 (bão Matmo) tăng cấp, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 3.

Nông dân xã Hòa An đang bước vào cuộc “chạy đua” khẩn trương thu hoạch lúa

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 4.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân xã Lâm Bình hối hả thu hoạch lúa mùa khi bão sắp tới

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 5.

Việc chủ động thu hoạch lúa sớm giúp nông dân Tuyên Quang giảm thiệt hại do bão số 11 (bão Matmo) gây ra, đồng thời bảo vệ được thành quả lao động và thu nhập cho gia đình

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 6.

Lúa tập kết chuẩn bị đưa về nhà

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 7.

Tại xã Trung Hà, cán bộ và đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa tránh bão số 11 (bão Matmo)

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 8.

Bà Trần Thị Thao, ở thôn Lảm Lượng, xã Yên Sơn, chia sẻ: “Nhà tôi còn hơn 3 sào lúa, nếu chờ thêm vài ngày nữa mới gặt thì chắc chắn mưa bão sẽ làm đổ rạp, thiệt hại lớn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, gia đình tôi thu hoạch sớm, an toàn vẫn hơn”

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 9.

Tại xã Yên Sơn, ngay từ chiều 3.10, người dân đã ra đồng thu hoạch lúa đã chín

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 10.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh gieo cấy trên 52.000 ha lúa. Đến nay, người dân đã thu hoạch trên 10.000 ha lúa, đạt 18% kế hoạch.

ẢNH: LÝ THU

Trắng đêm thu hoạch lúa chạy bão số 11 - Ảnh 11.

Trên các cánh đồng xã Hòa An, Yên Nguyên, Kim Bình, Linh Hồ, Bắc Quang, Thanh Thủy... không khí thu hoạch diễn ra hết sức khẩn trương. Bà con nông dân đã chủ động ra đồng từ sáng sớm, tranh thủ gặt lúa.

ẢNH: LÝ THU

 

Tin liên quan

Bão số 11 gây mưa lớn ở 6 tỉnh, thời tiết trên biển cực kỳ nguy hiểm

Bão số 11 gây mưa lớn ở 6 tỉnh, thời tiết trên biển cực kỳ nguy hiểm

Dự báo bão số 11 (bão Matmo) sẽ gây ra mưa lớn ở 6 tỉnh, thời tiết trên biển, vùng ven biển có gió mạnh, cực kỳ nguy hiểm đối với các tàu thuyền, hoạt động du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Tuyên Quang: Mưa lũ lịch sử cuốn trôi hơn 20 cây cầu

Tuyên Quang thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Khám phá thêm chủ đề

bão số 11 bão Matmo Tuyên Quang thu hoạch lúa chạy bão
Xem thêm bình luận