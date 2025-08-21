Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương nói gì về đề xuất hỗ trợ lắp điện mặt trời 'chưa hấp dẫn'

Nguyên Nga

21/08/2025 20:09 GMT+7

Đề xuất tăng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng lắp đặt điện mặt trời mái nhà thay vì 5kWp lên 10 kWp của Báo Thanh Niên được Bộ Công thương tiếp nhận, sửa đổi trong dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu điện.

Bộ Công thương vừa có bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu điện.

Trong đó, có phần tiếp thu ý kiến và sửa đổi bổ sung theo đề xuất trong bài báo của Báo Thanh Niên.

Dẫn các nội dung nêu trên Báo Thanh Niên (ngày 21.7) bài "Hỗ trợ lắp điện mái nhà chưa hấp dẫn", Bộ Công thương cho biết đã tiếp thu ý kiến và sửa đổi bổ sung quy định theo hướng như sau. Cụ thể, dự thảo 3 đã quy định hỗ trợ tiền lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ 1 - 1,5 triệu đồng và bổ sung hỗ trợ tiền lắp đặt pin lưu trữ kèm theo từ 1 - 1,5 triệu đồng (có điều kiện tối thiểu về công suất lắp đặt). Thứ 2, hỗ trợ vốn vay đầu tư hệ thống điện mặt trời là 4 triệu/kWp áp dụng cho phần công suất đến 5 kWp và đầu tư pin lưu trữ tối thiểu là 2 triệu đồng/kWh áp dụng cho phần công suất đến 10 kWh.

Bộ Công thương nói gì về đề xuất hỗ trợ lắp điện mặt trời 'chưa hấp dẫn'- Ảnh 1.

Bộ Công thương tiếp tục lấy ý kiến dự thảo 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đến hết ngày 21.9 tới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, ý kiến trong bài báo ngày 21.7 của Thanh Niên đề xuất nên tăng mức hỗ trợ về tiền và mở rộng công suất lắp đặt lên đến 10 kWp.

Ngoài ra, bài báo của Thanh Niên cũng đề nghị để hiện thực hóa một cơ chế mới, Chính phủ nên mở rộng để người dân đồng hành với nhà nước bằng cách tháo bung cho hộ gia đình lắp điện mặt trời được dùng và được bán; có cơ chế bù trừ giữa điện tự sản xuất (ban ngày) và tiêu thụ (ban đêm). Thứ 2 là Chính phủ cần tăng mức hỗ trợ và nhằm vào đối tượng là tòa nhà, công sở, hộ sản xuất kinh doanh, nhà máy… hơn là các hộ có nhu cầu dùng điện thấp. Đa số sử dụng điện vào ban ngày và cũng vì nhu cầu nên họ sẵn sàng đầu tư thêm hệ thống pin lưu trữ…

Liên quan những đề xuất trên, dẫn Nghị định 57 về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn của Chính phủ; việc khuyến khích lắp đặt, cho phép kết nối lưới điện, mua bán phần sản lượng điện dư của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đã được Chính phủ quy định chi tiết tại mục 2 chương 3 Nghị định số 58/2025 của Chính phủ, Bộ Công thương cho hay: "Với các quy định nêu trên đã phần nào đáp ứng được nhu cầu hiện nay về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và việc mua bán sản lượng điện dư theo quy định đối với nguồn điện năng lượng tái tạo tự sản xuất, tự tiêu thụ".

Ngoài ra, căn cứ quy định tại luật Điện lực số 61/2024/QH15, về chỉ hỗ trợ về đối với hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cụ thể là hỗ trợ về tài chính cho đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện; hỗ trợ kỹ thuật về thiết kế, giải pháp bảo đảm an toàn chịu lực công trình, giải pháp phòng cháy, chữa cháy. 

Bộ Công thương tính toán, để hỗ trợ bằng tiền ngân sách nhà nước tối đa 3 triệu đồng một hộ, với 50% số hộ dân (khoảng 14 triệu hộ) lắp điện mặt trời mái nhà, tổng giá trị hỗ trợ có thể lên đến 42.000 tỉ đồng trong 5 năm (2026 - 2030).

Hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà chưa hấp dẫn

