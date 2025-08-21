Đề xuất chi 42.000 tỉ đồng hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà

Hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng nếu lắp thêm pin lưu trữ, cho vay từ 20 - 40 triệu đồng

Nội dung trên được Bộ Công thương đưa ra tại dự thảo lần 3 quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và hệ thống lưu trữ điện.

Cụ thể, tại dự thảo này, Bộ Công thương đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tiền đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng 1 - 1,5 triệu đồng. Trường hợp có lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện (BESS) sẽ được hỗ trợ thêm 1 - 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các hộ gia đình có thể được hỗ trợ lãi suất vay thương mại để đầu tư, thời hạn tối đa 3 năm. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất cho hộ gia đình không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện tối thiểu 4 triệu đồng/kWp công suất cực đại, áp dụng cho phần công suất cực đại đến 5 kWp; nếu lắp có kèm hệ thống lưu trữ điện sẽ hỗ trợ lãi suất với hạn mức vay tối thiểu 2 triệu đồng/kWh của hệ thống lưu trữ, giới hạn cho phần công suất đến 10 kWh.

Như vậy, hỗ trợ cho vay với hộ chỉ lắp điện mặt trời tối đa 20 triệu đồng; có kèm pin lưu trữ, tối đa 40 triệu đồng.

Bộ Công thương đề xuất cho vay hỗ trợ đối với hộ gia đình lắp điện mặt trời có kèm pin lưu trữ khoảng 40 triệu đồng, thời hạn hỗ trợ 3 năm ẢNH: NG.NGA

Chính sách này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình và có thể bị thu hồi nếu vi phạm cam kết. Như vậy, so với dự thảo 2 công bố hồi tháng 7, mức hỗ trợ tài chính lần này được tách biệt rõ giữa hộ gia đình có lắp đặt và không có hệ thống BESS.

Trước đó, Bộ Công thương từng đề xuất hỗ trợ chung là tối đa 500.000 đồng/kWp công suất lắp đặt. Song hạn mức vay lần này có thể lên tới 40 triệu đồng cho một hệ thống, gồm thiết bị lưu trữ. Mức này tăng so với dự kiến trước đó là tối đa 7 triệu đồng cho 1 kWp, không vượt quá 35 triệu đồng.

Các hộ muốn được hỗ trợ phải có công suất hệ thống từ 1 kWp trở lên, riêng lưu trữ từ 2 kWh. Với trường hợp bán điện dư, chủ hộ phải thỏa thuận với bên mua để được lắp công tơ hai chiều phù hợp với công suất đấu nối.

Giúp giảm chi phí đầu tư, giảm chi phí mua điện giá cao

Theo Bộ Công thương, chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có thiết bị lưu trữ từ 12 - 15 triệu đồng/kWp, tương ứng khoảng 65 - 85 triệu đồng cho hệ thống 5 kWp - mức phổ biến mà hộ gia đình lựa chọn lắp đặt. Trong đó, thiết bị lưu trữ chiếm khoảng 30 - 35% chi phí đầu tư. Cả nước hiện có hơn 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, công suất lắp đặt trên 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 50% trụ sở cơ quan công sở và 50% nhà dân lắp điện mặt trời tự sản, tự tiêu.

Với đề xuất hỗ trợ trên, theo Bộ Công thương, dự kiến hỗ trợ bằng tiền ngân sách nhà nước tối đa 3 triệu đồng một hộ, với 50% số hộ dân (khoảng 14 triệu hộ) lắp điện mặt trời mái nhà, tổng giá trị hỗ trợ có thể lên đến 42.000 tỉ đồng trong thời kỳ 2026 - 2030. Như vậy, mỗi năm tổng ngân sách nhà nước sẽ phải chi hỗ trợ khoảng 8.400 tỉ đồng, tương ứng mỗi tỉnh khoảng 250 tỉ đồng một năm. Nếu mỗi hộ dân lắp đặt trung bình khoảng 3 kWp thì lượng điện sản xuất hàng năm có thể lên đến hơn 50 tỉ kWh, tương đương 16% nhu cầu điện của cả nước năm 2024.

"Với hệ thống điện quốc gia, các nguồn điện phân tán này sẽ giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành lưới điện truyền tải, chi phí mua điện từ các nguồn điện giá thành cao hơn, phát thải ròng cho quốc gia", Bộ Công thương đánh giá.

Theo chuyên gia năng lượng tái tạo Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Vinasol, mức hỗ trợ không thể nói bao nhiêu là đủ. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý cân đối tính toán được lợi ích giữa chi phí bỏ ra để đầu tư nguồn và lưới truyền tải, với chi phí hỗ trợ này là phù hợp, cần đẩy mạnh việc hỗ trợ để đầu tư làm điện mặt trời sử dụng trong gia đình. Nếu mức hỗ trợ hấp dẫn, chắc chắn sẽ có nhiều hộ gia đình tự đầu tư điện mặt trời để dùng, đặc biệt các hộ sản xuất kinh doanh có nhu cầu tiêu thụ điện trong ngày cao. Theo đó, áp lực thiếu điện, áp lực đầu tư nguồn lớn… sẽ giảm đi rất nhiều.

Ông nói: "Chính sách khuyến khích làm điện tự sản xuất từ tiêu dùng cần được triển khai thực tế, hiệu quả và nhanh chóng để khuyến khích người dân chung tay cùng Chính phủ phát triển nguồn năng lượng tái tạo, tiến đến giảm phát thải mà Chính phủ đã có chủ trương cũng như cam kết với quốc tế".



