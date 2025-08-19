EVN chi gần 4.000 tỉ đồng mở rộng Nhà máy thủy điện Trị An

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, với tổng mức đầu tư 3.965 tỉ đồng. Công suất lắp đặt 200MW (gồm 2 tổ máy x 100MW). Nguồn vốn cho dự án bao gồm vốn tự thu xếp của EVN khoảng 30% và vốn vay thương mại khoảng 70% từ Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào quý 3/2027, tổ máy số 2 vào quý 4/2027, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong quý 4/2027.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 113 triệu kWh, góp phần tăng khả năng huy động công suất cho khu vực miền Nam, đặc biệt trong các giờ cao điểm. Đồng thời giúp giảm chi phí sản xuất điện, tận dụng tối đa dòng chảy, giảm phát thải CO₂, kéo dài tuổi thọ thiết bị của các tổ máy hiện hữu.

Các đại biểu cắt băng khởi công Công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng ẢNH: EVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Với quy mô, tầm vóc và ý nghĩa to lớn, dự án thủy điện Trị An mở rộng được Chính phủ, EVN, các bộ ngành và địa phương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cùng tinh thần trách nhiệm, công trình sẽ được thi công an toàn, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước”.

Đại diện cho EVN, Phó tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cam kết, tập đoàn sẽ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và đơn vị tư vấn trên công trường để triển khai dự án thủy điện Trị An mở rộng bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng thời, EVN cũng yêu cầu các nhà thầu trong liên danh khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, chuẩn bị nguồn lực tài chính để thi công đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải bố trí lực lượng thường trực tại công trường, thực hiện giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý nhằm bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Dự kiến toàn bộ công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng sẽ hoàn thành trong quý 4/2027 ẢNH: EVN

Đại diện liên danh nhà thầu, đơn vị thi công dự án, đại tá Tăng Văn Chi - Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Lũng Lô bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham gia dự án, đồng thời cam kết huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tài chính, tổ chức thi công khoa học; phối hợp cùng chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chính quyền địa phương quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Dịp này, EVN cùng các nhà thầu, đơn vị thi công đã tổ chức hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa, trao tặng những phần quà thiết thực gửi đến đồng bào, nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đây không chỉ là sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó của EVN với cộng đồng địa phương.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN cùng liên danh nhà thầu thi công ủng hộ công tác an sinh xã hội tỉnh Đồng Nai ẢNH: EVN

Trước đó, vào tháng 12.2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu Hiếu Liêm, hạng mục quan trọng phục vụ thi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng. Cầu có chiều dài 249,5m, rộng 9m, được phê duyệt là công trình cấp II. Ngoài chức năng vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công, sau khi dự án hoàn thành, cầu Hiếu Liêm sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Nhà máy thủy điện Trị An được khởi công xây dựng từ những năm 1980 với sự hỗ trợ toàn diện của Liên Xô trước đây. Công trình thủy điện Trị An là bậc thang thủy điện cuối cùng trên hệ thống sông Đồng Nai. Công trình chính thức hoàn thành phát điện cả 4 tổ máy vào năm 1991, với tổng công suất thiết kế 400MW. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.

Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng: Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) Tổng mức đầu tư công trình: 3.965 tỉ đồng Công suất lắp đặt: 200MW (gồm 2 tổ máy x 100MW) Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) 6 doanh nghiệp là thành viên liên danh nhà thầu: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô; Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Công ty cổ phần SCI E&C; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty cổ phần Xây dựng 47; Công ty cổ phần LILAMA 10. Khởi công: quý 3/2025 Phát điện: tổ máy số 1 vào quý 3/2027, tổ máy số 2 vào quý 4/2027 Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình quý 4/2027.



