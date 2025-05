EVN chi 3.900 tỉ đồng đầu tư mở rộng thủy điện Trị An

Theo Quyết định 1522, UBND tỉnh Đồng Nai cho EVN thuê 20,86 ha đất để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tại xã Trị An (xã Hiếu Liêm cũ), huyện Vĩnh Cửu. Trong đó, diện tích đất sử dụng vĩnh viễn là 15,48 ha và diện tích đất sử dụng tạm thời 5,37 ha. Mục đích sử dụng đất là đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Đối với diện tích đất sử dụng vĩnh viễn 15,48 ha, thời hạn sử dụng đến năm 2070, còn 5,37 ha đất sử dụng tạm thời, sau khi hoàn thành xây dựng dự án, EVN có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý, sử dụng.

Dự án thủy điện Trị An mở rộng sẽ giúp tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam ẢNH: CTV

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai (đoạn qua huyện Vĩnh Cửu, cách TP.HCM khoảng 65 km) vào năm 1984.

Theo EVN, dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng có vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy, với tổng công suất lắp đặt 200 MW, dự kiến hoàn thành và phát điện vào cuối năm 2027.

Dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong những giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện. Qua đó, giúp giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy thông qua việc hạn chế lượng xả thừa hằng năm; giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc tại các tổ máy của nhà máy hiện hữu và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô (từ năm 1984), phát điện tổ máy số 1 ngày 30.4.1988 và khánh thành 1991. Hiện nay, nhà máy có 4 tổ máy, với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỉ kWh, hồ chứa thủy điện Trị An có dung tích 2,7 tỉ m3.

Ngoài mục đích chính là sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.