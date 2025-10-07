Trung tâm Cao Bằng lại ngập do hoàn lưu bão Matmo

Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11), mưa lớn từ đêm tới sáng 7.10 khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng dâng cao. Đặc biệt, mực nước sông Bằng dâng đến mức báo động 2.

Nhiều hộ dân ven sông chưa kịp dọn dẹp sau đợt ngập ngày 1.10, đã phải vội vã di dời đến nơi an toàn.

Khu vực đường bờ kè Phố Cũ (P.Thục Phán) ngập đến nhà của các hộ dân ven sông, sáng 7.10

ẢNH: CAO BẰNG HÓNG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng, lũ trên sông Bằng đang tăng nhanh, mực nước lúc 11 giờ ngày 7.10 ở mức 182,61 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,11 m. Lũ trên sông Gâm đang tăng nhanh, mực nước lúc 11 giờ tại trạm thủy văn Bảo Lạc ở mức 198,65 m cao hơn mức báo động 3 là 0,65 m.

Khu vực phố Hợp Giang (trung tâm tỉnh Cao Bằng) sáng 7.10 ẢNH: FB

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bằng tiếp tục tăng nhanh, đỉnh lũ nhiều khả năng trên mức báo động 3 từ 1 - 2 m. Lũ sông Gâm tăng nhanh, đỉnh lũ trên báo động 3 từ 1 - 1,5 m. Cảnh báo cấp độ 2 rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt.

Trước diễn biến đặc biệt nguy hiểm do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), sáng 7.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ban hành công văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

