Thời sự

Trung tâm Cao Bằng lại ngập do hoàn lưu bão Matmo

Tuấn Minh
Tuấn Minh
07/10/2025 15:18 GMT+7

Chưa khắc phục xong hậu quả từ đợt lũ lịch sử do bão số 10 (Bualoi) gây ra, sáng nay 7.10, dòng nước lũ đục ngầu từ sông Bằng, sông Hiến lại tiếp tục tràn vào các nhà khu vực ven sông trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11), mưa lớn từ đêm tới sáng 7.10 khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng dâng cao. Đặc biệt, mực nước sông Bằng dâng đến  mức báo động 2.

Nhiều hộ dân ven sông chưa kịp dọn dẹp sau đợt ngập ngày 1.10, đã phải vội vã di dời đến nơi an toàn. 

Trung tâm Cao Bằng lại ngập do ảnh hưởng của bão Matmo - Ảnh 1.

Khu vực đường bờ kè Phố Cũ (P.Thục Phán) ngập đến nhà của các hộ dân ven sông, sáng 7.10

ẢNH: CAO BẰNG HÓNG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng, lũ trên sông Bằng đang tăng nhanh, mực nước lúc 11 giờ ngày 7.10 ở mức 182,61 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,11 m. Lũ trên sông Gâm đang tăng nhanh, mực nước lúc 11 giờ tại trạm thủy văn Bảo Lạc ở mức 198,65 m cao hơn mức báo động 3 là 0,65 m.

Trung tâm Cao Bằng lại ngập do ảnh hưởng của bão Matmo - Ảnh 2.

Khu vực phố Hợp Giang (trung tâm tỉnh Cao Bằng) sáng 7.10

ẢNH: FB

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bằng tiếp tục tăng nhanh, đỉnh lũ nhiều khả năng trên mức báo động 3 từ 1 - 2 m. Lũ sông Gâm tăng nhanh, đỉnh lũ trên báo động 3 từ 1 - 1,5 m. Cảnh báo cấp độ 2 rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt. 

Trước diễn biến đặc biệt nguy hiểm do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), sáng 7.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ban hành công văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu

Suốt đêm qua Hà Nội mưa lớn, cho đến lúc 5 giờ 20 phút sáng nay nhiều nhiều đường, phố ở khu vực trũng thấp đã ngập lụt.

Chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai sau bão Matmo

Người dân Hà Nội vội tích trữ thức ăn trước tin bão Matmo

sông Bằng UBND tỉnh Cao Bằng tỉnh Cao Bằng Cao Bằng bão số 11 bão Matmo
