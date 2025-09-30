Mưa lớn kéo dài, thành phố Cao Bằng chìm trong nước

Khoảng 22 giờ đêm 29.9, mực nước trên sông Hiến dâng cao, nhanh chóng tràn qua Cầu Ngầm, gây ngập úng nghiêm trọng tại các tuyến phố Cũ, phố Hiến Giang (P.Thục Phán, TP.Cao Bằng). Các tổ dân phố Hợp Giang 1, 2, 3 và Sông Hiến 12 trên địa bàn phường cũng ngập trong nước.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự P.Thục Phán và lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các điểm nóng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp rác thải trên sông Hiến để khơi thông dòng chảy, đồng thời hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và sơ tán tài sản; triển khai các chốt chặn tạm thời tại những điểm ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.

Nước lũ dâng tràn vào đường tại khu vực trung tâm TP.Cao Bằng ẢNH: MXH

Ông Hà Văn Hưởng, Phó đội trưởng Đội cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết công tác ứng phó được triển khai quyết liệt theo phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng": chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ và "3 sẵn sàng": sẵn sàng phòng ngừa chủ động; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả.

Nhiều tuyến phố trung tâm TP.Cao Bằng ngập sâu ẢNH: MXH

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 24, yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó với mọi tình huống, kiểm soát chặt chẽ các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại một số địa phương từ ngày 28.9 đến nay. Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng, từ tối 29 - 30.9, các sông trên địa bàn tỉnh xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 1 - 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Gâm có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, trên sông Bằng Giang lên mức báo động 1.

