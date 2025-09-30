Nước sông Lam dâng cao, Quốc lộ 1A ngập sâu

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 nên lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Lam dâng cao, gây ngập lụt tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, H.Nghi Xuân cũ (nay là xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Xuân ngập rất sâu ẢNH: TÂN KỲ

Theo trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát quốc lộ 1A Phòng CSGT Công an Tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay quốc lộ 1A đoạn từ Km 474 đến Km 479 (từ xã Nghi Xuân đến P.Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ) đang ngập sâu, khiến giao thông trên tuyến Bắc - Nam bị gián đoạn hoàn toàn. Các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

"Bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm qua, 29.9, tuyến quốc lộ 1A qua đoạn này bắt đầu bị ngập. Sáng nay, nước sông Lam tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu với chiều dài khoảng 2 km nên chúng tôi đã tổ chức lập chốt ở hai đầu để cấm các phương tiện lưu thông nhằm đảm an toàn", trung tá Anh nói.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh lập chốt cấm các phương tiện qua lại trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Xuân ẢNH: TÂN KỲ

Theo trung tá Anh, tất cả phương tiện di chuyển theo hướng Bắc - Nam và ngược lại được đơn vị cắt cử cán bộ hướng dẫn đi theo tuyến tránh TX.Hồng Lĩnh cũ.

Bão số 10 với sức gió rất mạnh và quần thảo trong nhiều giờ liền đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh này. Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão đã làm 1 người tử vong do bị trượt ngã khi khắc phục hư hỏng nhà cửa sau bão và 15 người bị thương. Gió bão giật mạnh làm gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng.