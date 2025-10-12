Dự báo từ đêm mai, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn 4 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 11.10 và sáng sớm nay 12.10, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa lớn. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 11.10 đến 3 giờ ngày 12.10 ở nhiều nơi trên 70 mm như: trạm Quốc Oai - Đạ Tẻh (Lâm Đồng) là 155,2 mm; trạm Thanh Sơn (Đồng Nai) là 169,2 mm; trạm K.79 (Tây Ninh) là 73,8 mm…

Miền Bắc có mưa lớn diện rộng từ ngày 13 - 16.10 ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo thời tiết hôm nay 12.10, khoảng chiều và tối, khu vực từ Quảng Trị - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm mai 13.10, các tỉnh miền Bắc sẽ bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn bắt đầu ở phía đông Bắc bộ, sang ngày 14.10 tiếp tục mở rộng sang khu vực tây Bắc bộ.

Đợt mưa lớn này kéo dài đến ngày 16.10, trong đó mưa nhiều nhất rơi vào các ngày từ 15 - 16.10. Mưa lớn xuất hiện ngay sau đợt mưa lũ lịch sử sau cơn bão Matmo, vùng núi khu vực tây và đông Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Còn tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị được dự báo sẽ có mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to từ ngày 13 - 16.10.

Miền Trung mưa lớn từ nay đến cuối năm

Nhận định xu hướng khí hậu trong khoảng ngày 11.10 - 11.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, trong thời kỳ đầu, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác có nhiều ngày mưa rào và giông, có mưa vừa, mưa to.

Dự báo tại miền Trung, tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi tổng lượng mưa có khả năng cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 20 - 40%.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ nay đến 11.11, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Trong tháng 11, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh và có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ. Dự báo từ giữa tháng 12, miền Bắc có khả năng xuất hiện rét đậm.

Bên cạnh mưa lớn, không khí lạnh, người dân cần đề phòng có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hơn 10.200 nhà dân còn ngập lụt đến khi nào? Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 3 giờ ngày 12.10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 6,10 m, dưới mức báo động 3 là 0,20 m. Trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương là 6,91 m, trên mức báo động 3 là 0,61 m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống dưới mức báo động 2. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống dưới mức báo động 3. Dự báo tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1 - 2 ngày tới, khu vực ven sông có nguy cơ xói lở, sạt lở đê. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến 17 giờ ngày 11.10, các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên còn khoảng 10.267 nhà bị ngập, riêng tỉnh Bắc Ninh tăng 1.049 nhà bị ngập tại P.Đa Mai do nước từ Tân Yên dồn về và không tiêu thoát được ra sông Thương khi mực nước ngoài sông cao trên báo động 3.



