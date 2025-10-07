Bắc Ninh báo động số 3 trên sông Thương, di dời hàng trăm hộ dân bị cô lập

Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh ban hành Công điện phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương (tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương).

Theo công điện, lúc 16 giờ 55, ngày 7.10, mực nước trên sông Thương tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động 3 (tương ứng mực nước ≥ 6,3 m). Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương.

Công điện yêu cầu Sở Xây dựng Bắc Ninh; ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường lân cận tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời để tham mưu chỉ đạo, điều hành.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2 - báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2 - 0,4 m. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam có khả năng biến đổi chậm ở mức đỉnh trong khoảng báo động 2, báo động 3 vào đêm 7.10, sau xuống chậm.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến chiều 7.10, mưa to kết hợp lũ tại thượng nguồn làm ngập úng tại nhiều địa phương, xảy ra một số sự cố đê điều, công trình thủy lợi; đồng thời gây lũ tại các hệ thống sông, suối trên địa bàn.

Cụ thể, tuyến đê tả Thương Dương Đức đoạn Km2+600 - Km2+612 xã Mỹ Thái xuất hiện cung sạt dài 12 m; hồ Cối Gạo, xã Đồng Kỳ bị vỡ thân đập gây ngập úng vùng hạ du, một số nhà ở của người dân, trường học, công sở bị đổ tường rào, sập mái…

Đến chiều cùng ngày, toàn tỉnh có 184 hộ bị nước lũ cô lập phải di dời đến nơi an toàn thuộc các xã: Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Bố Hạ, Tiên Lục, Tam Tiến, Yên Thế, Kép, Mỹ Thái...

Đến 14 giờ ngày 7.10, toàn tỉnh còn 99 điểm trên các tuyến đường bị úng ngập cục bộ, ngầm tràn ngập nước ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; toàn tỉnh xuất hiện 65 điểm sạt lở đất, đá nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đường giao thông, nhà ở của nhân dân.

Mưa lũ khiến gần 3.000 ha lúa, hoa màu ngập úng, gần 50.000 con gia súc, gia cầm và hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Theo chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh, chậm nhất đến 20 giờ ngày 7.10, các địa phương đã hoàn thành di dời, sơ tán toàn bộ nhân dân các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Theo Sở GD-ĐT Bắc Ninh, hôm nay, toàn tỉnh cũng có hàng trăm trường học phải cho học sinh nghỉ học do trường học hoặc đường đến trường của học sinh bị ngập lụt.

Trước đó, do ảnh hưởng cơn bão số 10, một số trường bị ngập lụt vừa hoàn tất việc dọn dẹp để đón học sinh thì sáng nay 7.10 lại tiếp tục ngập, buộc phải cho học sinh nghỉ học.