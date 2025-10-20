Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Fengshen di chuyển rất nhanh, Quảng Ninh - Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó

Phan Hậu
Phan Hậu
20/10/2025 06:58 GMT+7

Bão Fengshen (bão số 12) đang di chuyển rất nhanh, khoảng 25 km/giờ. Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 20.10, vị trí tâm bão Fengshen (bão số 12) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc.

Bão Fengshen di chuyển rất nhanh, Quảng Ninh - Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó- Ảnh 1.

Bão Fengshen (bão số 12) đang di chuyển rất nhanh

ẢNH: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 21.10, bão ở vị trí khoảng 18,4 độ vĩ bắc và 112,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía bắc đông bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trong bão Fengshen là từ 15,5 - 20,5 độ vĩ bắc và 111,0 - 119,0 độ kinh đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Fengshen, từ hôm nay, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 13; sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão cao 5 - 7 m, biển động dữ dội. 

Bão Fengshen di chuyển rất nhanh, Quảng Ninh - Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó

Bão Fengshen, không khí lạnh gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Fengshen và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình, khoảng ngày 22 - 27.10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài, có nơi mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Cần sẵn sàng ứng phó với lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3

Chiều 19.10, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng ứng phó bão số 12.

Các địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Fengshen để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ, ngành và địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, làm suy yếu bão số 12

Các tỉnh miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên trong mùa đông năm 2025 - 2026, trời chuyển lạnh ở đồng bằng, vùng núi rét, nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C.

Xem thêm bình luận