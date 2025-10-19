Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 19.10, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, đây là cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm 2025.

Bão Fengshen đã đi vào Biển Đông, là cơn bão số 12 trong năm nay ẢNH: NCHMF

Lúc 16 giờ, tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc và 119,7 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. So với thời điểm sáng sớm nay, bão Fengshen đã mạnh lên 1 cấp, từ cấp 8 lên cấp 9. Hiện nay, bão Fengshen đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, từ 20 - 25 km giờ.

Dự báo đến 16 giờ ngày mai 20.10, bão Fengshen (bão số 12) ở vị trí 18,2 độ vĩ bắc và 11,5,4 độ kinh đông, trên vùng biển bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 10 và giật cấp 12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão Fengshe di chuyển đến phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão sẽ chịu tác động của không khí lạnh và suy yếu dần. Dự báo, bão Fengshen sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Bão Fengshen mạnh lên cấp 9 đã vào Biển Đông và đi rất nhanh

Cảnh báo vùng biển nguy hiểm trong cơn bão Fengshen

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, bão Fengshen là cơn bão mạnh trên biển, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay 19.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5 m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20 - 22.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Sóng biển cao 5 - 7 m. Biển động dữ dội. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên từ ngày 22 - 27.10 khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng cao sẽ xảy ra mưa lớn diện rộng. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3.