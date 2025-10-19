Hôm nay bão Fengshen vào Biển Đông, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng ngày 19.10, tâm bão Fengshen ở vị trí vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc và 122,7 độ kinh đông, trên khu vực phía đông miền Trung Philippines. Vùng gần tâm bão mạnh, gió mạnh cấp 8, tương đương tốc độ từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão Fengshen đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Dự báo chiều và tối nay, bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 12 trong năm nay.

Dự báo chiều tối nay 19.10, bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão Fengshen, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5 - 5,0 m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20 - 22.10, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 19.10, bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đã tiến đến gần vùng biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo sáng và trưa nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc Bắc bộ. Sau đó đến ngày 20 - 22.10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở tây Bắc bộ và trung Trung bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực đông Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ đêm 20.10, thời tiết Bắc bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 19 - 21°C, vùng núi và trung du 17 - 19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Dự báo từ đêm 20.10, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19 - 21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen (bão số 12), trong ngày và đêm 19.10, vùng biển bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; riêng vùng biển phía đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 - 5 m. Dự báo từ chiều tối và đêm nay 19.10, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 3 m.