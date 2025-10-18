Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Phan Hậu
Phan Hậu
18/10/2025 14:20 GMT+7

Bão Fengshen (bão số 12) khi đi vào Biển Đông sẽ chịu tác động của không khí lạnh, nhiều khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến miền Trung, nhưng hoàn lưu sau bão gây ra mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng sáng mai 19.10, bão Fengshen sẽ đổ bộ khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối cùng ngày bão sẽ đi qua đảo Luzon, vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Bão Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Fengshen (bão số 12)

ẢNH: VNDMS

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 22.10, khi tới khu vực phía bắc của đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão số 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13. 

Khi di chuyển vào Biển Đông, do chịu tác động của không khí lạnh ở phía tây, bão ít khả năng di chuyển vào vịnh Bắc bộ hay đi lên phía Trung Quốc. Khi vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão số 12 đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, sau đó sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.


Bão Fengshen (Phong Thần) mạnh thêm khi vào Biển Đông

Hoàn lưu bão Fengshen gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển bắc và giữa Biển Đông, vùng biển vịnh Bắc bộ cũng như vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ có gió mạnh cấp 6 - cấp 8 trở lên, sóng biển cao 3 - 4 m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão, cộng với tác động của không khí lạnh, từ ngày 23 - 26.10, khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc cả hai cùng ảnh hưởng, sẽ gây mưa rất lớn. Nếu không khí lạnh vào trước, bão vào sau thì mưa không quá lớn. 

Tuy nhiên, các kịch bản này còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần theo dõi đồng thời cả đường đi của bão số 12 lẫn hoạt động của không khí lạnh.

Tin liên quan

Bão Fengshen chiều tối mai đi vào Biển Đông

Bão Fengshen chiều tối mai đi vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Fengshen (bão Phong Thần), đây sẽ là cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm nay.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, làm suy yếu bão số 12

Khám phá thêm chủ đề

bão số 12 Không khí lạnh mưa lớn miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận