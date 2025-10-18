Bão Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng sáng mai 19.10, bão Fengshen sẽ đổ bộ khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối cùng ngày bão sẽ đi qua đảo Luzon, vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Dự báo đường đi của bão Fengshen (bão số 12) ẢNH: VNDMS

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 22.10, khi tới khu vực phía bắc của đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão số 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Khi di chuyển vào Biển Đông, do chịu tác động của không khí lạnh ở phía tây, bão ít khả năng di chuyển vào vịnh Bắc bộ hay đi lên phía Trung Quốc. Khi vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão số 12 đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, sau đó sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.





Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển bắc và giữa Biển Đông, vùng biển vịnh Bắc bộ cũng như vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ có gió mạnh cấp 6 - cấp 8 trở lên, sóng biển cao 3 - 4 m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão, cộng với tác động của không khí lạnh, từ ngày 23 - 26.10, khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc cả hai cùng ảnh hưởng, sẽ gây mưa rất lớn. Nếu không khí lạnh vào trước, bão vào sau thì mưa không quá lớn.

Tuy nhiên, các kịch bản này còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần theo dõi đồng thời cả đường đi của bão số 12 lẫn hoạt động của không khí lạnh.