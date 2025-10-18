Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Fengshen chiều tối mai đi vào Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
18/10/2025 09:34 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Fengshen (bão Phong Thần), đây sẽ là cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 18.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Fengshen. Dự báo trong ngày mai 19.10, bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Bão Fengshen chiều tối mai đi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Fengshen đang hướng vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12

ẢNH: NCHMF

7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc và 126,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày mai 19.10, bão Fengshen sẽ ở vùng ven biển phía đông đảo Luzon, Philippines, mạnh cấp 19, giật cấp 11. Dự báo trong chiều và tối mai 19.10, bão Fengshen sẽ vượt qua bán đảo Luzon và đi vào Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão Fengshen, từ ngày 19.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5 - 5 m. Biển động rất mạnh. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong khoảng ngày 20 - 22.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng có gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13. 

Bão Phong Thần (Fengshen) sắp đi vào Biển Đông

Không khí lạnh khiến bão Fengshen suy yếu trên Biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cùng với thời điểm bão số 12 đi vào Biển Đông, các tỉnh miền Bắc liên tục chịu tác động của không khí lạnh với cường độ mạnh từ ngày 19.10 đến ngày 22.10. Đây cũng là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông năm 2025 - 2026, khiến miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi rét, nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, không khí lạnh cường độ mạnh trong thời điểm này có khả năng khiến bão số 12 (bão Fengshen) suy yếu trên Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 12 vẫn có khả năng gây ra mưa lớn ở các tỉnh miền Trung từ ngày 23 - 26.10.

Bão Fengshen năm 2008 từng gây thiệt hại nặng ở Philippines

Bão Fengshen (bão Phong Thần) là tên bão do Trung Quốc đề xuất vào danh sách tên bão quốc tế. 

Tên bão được đặt theo một vị thần trong thần thoại Trung Quốc cai quản gió, tượng trưng cho sức mạnh và sự uy quyền của thiên nhiên.

Trước đó, trong năm 2008, bão Fengshen từng gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại Philipines làm hàng trăm người chết và mất tích.


Mưa lớn dồn dập từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi 2 ngày cuối tuần

Mưa lớn dồn dập từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi 2 ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết từ sáng sớm nay 18.10 đến hết ngày mai 19.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn, có nơi mưa rất lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa trên 200 mm.

Khám phá thêm chủ đề

Biển Đông bão số 12 Không khí lạnh Gió mùa đông bắc
