Mưa lớn dồn dập từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi 2 ngày cuối tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong 2 ngày cuối tuần từ 18 - 19.10.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn dồn dập trong 2 ngày cuối tuần ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17.10 đến 3 giờ ngày 18.10 nhiều nơi trên 40 mm như: trạm Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) là 43 mm, trạm Hồ Hòa Mỹ (Huế) 55,6 mm và trạm Đại Đồng (Đà Nẵng) 45,4 mm…



Dự báo từ sáng sớm 18.10 đến hết ngày 19.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm, nguy cơ xảy ra mưa trên 80 mm/3 giờ.

Mưa lớn Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, ngày và đêm nay 18.10, ở Nghệ An, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sau ngày 19.10, miền Trung tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong khoảng ngày 23 - 26.10, miền Trung có thể có mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Khoảng gần sáng mai 19.10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ. Sau đó, từ ngày 20 - 22.10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, một số nơi ở tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 19,10, miền Bắc trời chuyển mát; từ đêm 20.10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc bộ phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi và trung du 17 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm 19.10 trời chuyển mát; từ đêm 20.10, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C.