Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương ngày 16.10, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo về khả năng xuất hiện tổ hợp gây mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Miền Trung mưa lớn dồn dập trong 10 ngày tới ẢNH: T.N

Dự báo từ hôm nay đến 18.10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm, riêng khu vực TP.Huế có nơi trên 500 mm.

Từ sau ngày 19.10, mưa vừa, mưa to còn tiếp tục ở một số nơi. Đặc biệt, dự báo trong khoảng ngày 23 - 26.10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió đông trên cao.

Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Thông tin lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn theo quy định.

Không khí lạnh sẽ làm suy yếu bão số 12

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên vùng biển phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành. Dự báo khoảng 1 - 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 70 - 80%, khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực phía bắc Biển Đông vào khoảng ngày 19 - 20.10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18.10, vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh.

Tuy nhiên, thời điểm bão số 12 di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 18.10, các tỉnh miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh. Từ ngày 20 - 25.10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến thời tiết miền Bắc trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía bắc có khả năng trở rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên khu vực biển vịnh Bắc bộ từ ngày 20.10 gió đông bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6 - cấp 7, giật trên cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.