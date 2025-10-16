Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở phố du lịch Nha Trang chìm trong biển nước

Cơn mưa như trút nước vào rạng sáng 16.10 khiến nhiều tuyến đường tại các phường ở Nha Trang như: đường 2 tháng 4, Phạm Văn Đồng, 23 Tháng 10, Mai Xuân Thưởng, Điện Biên Phủ… bị ngập nặng. Đến 11 giờ cùng ngày, mưa lớn vẫn tiếp diễn, gây ngập thêm nhiều tuyến đường khác, khiến phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ.

Đường 2 tháng 4 (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) ngập nặng sau cơn mưa kéo dài sáng 16.10 ẢNH: BÁ DUY

Tại khu vực P.Bắc Nha Trang, đường Phạm Văn Đồng xuất hiện nhiều điểm ngập nghiêm trọng. Tại khu vực nút giao đường Cao Văn Bé - Phạm Văn Đồng, mưa lớn gây ngập sâu, nước tràn lên cả vỉa hè, nhiều xe phải lên vỉa hè để di chuyển. Nước ngập nửa bánh xe hơi, xe xếp hàng dài khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng.

Nhiều người dân phải dắt bộ do xe bị chết máy ẢNH: BÁ DUY

Do mưa lớn, một số cống nước trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng bị bung lên do áp lực nước mạnh, nước thoát không kịp. Đường Ngô Đến (P.Bắc Nha Trang) bị ngập nặng, nhiều phụ huynh phải lội nước đưa con đến trường học. Sân Trường THCS Nguyễn Khuyến cũng bị ngập sâu.

Tại P.Nam Nha Trang, mưa lớn xảy ra từ sáng 16.10 cũng gây ảnh hưởng đến giao thông nhiều tuyến đường.



Sân trường THCS Nguyễn Khuyến (P.Bắc Nha Trang) ngập khiến học sinh đi lại khó khăn giờ tan trường ẢNH: BÁ DUY

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 16.10, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa tại Am Chúa là 46,2 mm; Ninh An 52,1mm; Ninh Diêm 63,7mm; Ninh Tân 97,4mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa, đạt trên 80%.

Giao thông trên đường 2 tháng 4 hỗn loạn do đường ngập nước

ẢNH: BÁ DUY

Dự báo trong 6 giờ tới sẽ còn mưa to, tổng lượng mưa khu vực vùng núi tỉnh Khánh Hòa phổ biến từ 15 - 40 mm, có nơi trên 50 mm ẢNH: BÁ DUY

Cơ quan chuyên môn dự báo trong 6 giờ tới, tổng lượng mưa khu vực vùng núi tỉnh Khánh Hòa phổ biến từ 15 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường như P.Nam Nha Trang, P.Bắc Nha Trang và các xã tại Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm.

Nước mưa không thoát kịp, tràn qua lề đường, đổ xuống bãi biển Hòn Chồng ẢNH: BÁ DUY

Nhiều trường THCS bị ngập, nhà trường đã thông báo phụ huynh đến đón học sinh về ẢNH: BÁ DUY

Trong sáng 16.10, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Sở NN-MT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, ngập lụt để chủ động thực hiện các phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.