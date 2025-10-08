Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa tăng cường kiểm tra xích lô gắn động cơ, xe tự chế ở Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
08/10/2025 17:22 GMT+7

Từ ngày 1.10 đến 31.12, Công an tỉnh Khánh Hòa mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xích lô gắn động cơ điện và các loại xe tự chế hoạt động tại khu vực Nha Trang, nhằm lập lại trật tự và bảo đảm an toàn giao thông đô thị.

Ngày 8.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xích lô và xe ba, bốn bánh tự chế. Lực lượng công an tập trung kiểm tra tại các phường khu vực Nha Trang trong 3 tháng cuối năm, với mục tiêu lập lại kỷ cương giao thông, hạn chế tai nạn và tình trạng phương tiện hoạt động không đúng quy định.

Thời gian qua, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng ở Khánh Hòa đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định khi điều khiển xích lô. Tuy nhiên, tình trạng xích lô gắn động cơ điện và xe tự chế vẫn diễn biến phức tạp, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khánh Hòa xử lý nghiêm xe xích lô tự ý gắn động cơ điện - Ảnh 1.

Tình trạng xe xích lô dừng đỗ tại các giao lộ chờ đón khách vẫn diễn ra phổ biến, gây ùn tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị

ẢNH: BÁ DUY

Phòng CSGT ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như: đi vào đường cấm, đi thành đoàn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ sai quy định… Một số xích lô gắn mô tơ điện có thể đạt tốc độ trên 25 km/giờ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với phương tiện khác. Ngoài ra, nhiều tài xế xích lô còn đỗ thành hàng dài ở các giao lộ chờ đón khách đoàn, gây ùn tắc và làm mất mỹ quan đô thị.

 Tự ý lắp đặt động cơ điện hoặc thay đổi kết cấu xe đều vi phạm pháp luật 

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đợt kiểm tra lần này tập trung vào các nhóm: người điều khiển xích lô, xích lô gắn động cơ điện, xe ba, bốn bánh tự chế; chủ cơ sở cơ khí, sửa chữa, lắp ráp xe trái phép; cùng các cá nhân, tổ chức kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc.

Khánh Hòa xử lý nghiêm xe xích lô tự ý gắn động cơ điện - Ảnh 2.

CSGT Khánh Hòa kiểm tra xe xích lô trên đường Trần Phú, P.Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, gồm: Tự ý thay đổi kết cấu, gắn động cơ điện trái phép; điều khiển xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều; chở quá số người quy định, dừng đỗ không đúng nơi; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; mua bán linh kiện không hóa đơn chứng từ, lắp ráp xe tự chế hoặc độ xe trái quy định…

Công an các xã, phường tại Khánh Hòa được giao nhiệm vụ rà soát, lập danh sách các phương tiện hoạt động trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo bỏ mô tơ điện gắn trên xích lô, khôi phục nguyên trạng phương tiện. Đồng thời, phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo: Xích lô là phương tiện thô sơ, di chuyển bằng sức người và chỉ được phép chở một người (trừ trường hợp chở thêm trẻ em dưới 7 tuổi). Mọi hành vi tự ý lắp đặt động cơ điện hoặc thay đổi kết cấu xe đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính hoặc tịch thu phương tiện.

