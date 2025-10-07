Khánh Hòa: 100% tàu cá trên 6 m đã cập nhật dữ liệu quốc gia

Ngày 7.10, Sở NN-MT Khánh Hòa cho biết đến cuối tháng 9.2025, toàn tỉnh có 5.214 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase). Đồng thời, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định.

Hiện tại, trong đội tàu cá của tỉnh Khánh Hòa có 1.509 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên, 1.045 tàu có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m và 2.660 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12 m. Đối với tàu cá chiều dài từ 15 m trở lên, 99,54% đã lắp thiết bị giám sát hành trình và 97,68% được cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

100% tàu cá trên 6 m của Khánh Hòa đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống quốc gia ẢNH: BÁ DUY

Để theo dõi, kiểm tra hoạt động tàu cá trên biển, Trung tâm Giám sát tàu cá - Chi cục Thủy sản và Biển đảo đã tổ chức trực ban 24/7, bố trí cán bộ theo dõi tín hiệu các tàu cá khi hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình. Trung tâm thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thủy sản và Kiểm ngư để phối hợp giám sát, quản lý các tàu cá hoạt động trên các vùng biển.

Theo Sở NN-MT Khánh Hòa, công tác quản lý và xử lý dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình được thực hiện nghiêm túc, tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng quy định. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu cá của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản xa bờ, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật.