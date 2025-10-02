Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Một thuyền trưởng tàu cá bị phạt gần 700 triệu đồng

Hải Phong
Hải Phong
02/10/2025 12:41 GMT+7

Một thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi vi phạm trong lĩnh vực hải sản bị cơ quan chức năng phạt gần 700 triệu đồng, tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Ngày 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định xử phạt ông Võ Cao Trung (41 tuổi, ở thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg-91369 TS, vì có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải sản.

Vi phạm hàng loạt trong lĩnh vực hải sản, thuyền trưởng bị phạt gần 700 triệu đồng- Ảnh 1.

Tàu cá Quảng Ngãi về bờ neo đậu sau những phiên biển dài ngày

ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, vào cuối tháng 8.2025, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên cửa biển Sa Kỳ (thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tiến hành kiểm tra tàu cá QNg-91369 TS, đang về bờ sau khi ra khơi hoạt động khai thác hải sản.

Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện tàu cá QNg-91369 TS có hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải sản, gồm: không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tàu cá đi hành nghề trên biển nhưng không làm thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, không có sổ danh bạ thuyền viên tàu cá, không có bảo hiểm thuyền viên, không bố trí đủ định biên an toàn thuyền viên tàu cá theo quy định.

Trước những vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính ông Võ Cao Trung, thuyền trưởng tàu cá QNg-91369 TS với tổng số tiền 681,5 triệu đồng, tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Vi phạm hàng loạt trong lĩnh vực hải sản, thuyền trưởng bị phạt gần 700 triệu đồng- Ảnh 2.

Những tàu cá vi phạm vừa bị lực lượng biên phòng xử phạt vào cuối tháng 9.2025

ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, vào cuối tháng 9.2025, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 867 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, ông Phạm Văn Thơm (thuyền trưởng tàu QNg-98119 TS) và ông Võ Văn Nguyên (thuyền trưởng tàu QNg-94477 TS) mỗi người bị phạt 205 triệu đồng. Ông Mai Văn Thị (thuyền trưởng tàu QNg-98447 TS) bị phạt hơn 248 triệu đồng, còn ông Phạm Ngát (thuyền trưởng tàu QNg-94605 TS) bị phạt hơn 208 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, 4 thuyền trưởng này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong 9 tháng.

