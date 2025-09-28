Camera AI phát hiện hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông trong 24 giờ

Trong vòng 24 giờ (từ 12 giờ ngày 26.9.2025 đến 12 giờ ngày 27.9.2025), hệ thống camera AI thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã ghi nhận hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông. Con số này cho thấy mức độ hiệu quả trong việc giám sát các hành vi vi phạm khi áp dụng công nghệ. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh thực tế đáng lo ngại về ý thức của người tham gia giao thông.

Toàn bộ các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện không qua mắt được camera AI ẢNH: CỤC CSGT

Theo Cục CSGT, trong thời điểm kể trên, camera phạt nguội ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã phát hiện 458 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, 231 trường hợp vượt đèn đỏ, 15 trường hợp đi sai làn đường và 3 trường hợp đi ngược chiều. Toàn bộ hình ảnh vi phạm đã được trích xuất, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, trước khi chuyển cho Công an TP.Hà Nội xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI phạt nguội có khả năng ghi hình siêu nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Nhờ trang bị ống kính zoom quang học và cảm biến hiện đại, hình ảnh vi phạm luôn sắc nét cả ban ngày lẫn ban đêm, ngược sáng hoặc trời mưa. Công nghệ này giúp cơ quan chức năng có bằng chứng rõ ràng, hạn chế tình trạng người vi phạm tìm cách chối lỗi như trước. Không chỉ giám sát ô tô, camera AI còn nhận diện đầy đủ hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy.

Mức phạt theo Nghị định 168 đối với các trường hợp bị camera AI "tóm gọn"

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), các hành vi vi phạm ghi nhận qua hệ thống camera AI sẽ bị xử phạt khá nặng. Cụ thể, với lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, người vi phạm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng, căn cứ tại điểm h, khoản 2, điều 7.

Tăng cường phạt nguội qua camera giúp người dân ý thức hơn khi tham gia giao thông ẢNH: TN

Đối với hành vi vượt đèn đỏ, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX). Trong trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm GPLX. Trường hợp với ô tô, hành vi vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm bằng lái.

Căn cứ theo điều 6, Nghị định 168 đối với lỗi đi sai làn đường, người điều khiển ô tô vi phạm bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng, kèm theo trừ 10 điểm bằng lái.

Theo quy định tại khoản 7 và khoản 13, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ trường hợp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.