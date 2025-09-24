Camera AI phát hiện gần 2.000 vi phạm trong 12 giờ trên 1 tuyến đường

Cục CSGT vừa thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới, dùng AI tự động phát hiện các phương tiện vi phạm an toàn giao thông, tại đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội).

Đại diện Cục CSGT cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI thời gian từ 0 - 12 giờ ngày 24.9, hệ thống đã tự động phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Nhiều phương tiện vượt đèn đỏ bị camera AI tự động bắt lỗi vi phạm ẢNH: MINH NHẬT

Trong đó, 343 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 113 xe ô tô và 1.339 xe máy vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn; 3 xe máy đi ngược chiều.

Đại diện Cục CSGT cho hay, những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông của Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP.Hà Nội để làm thủ tục xử lý vi phạm.

Trong 12 tiếng, 2 camera AI đã phát hiện gần 2.000 vi phạm an toàn giao thông ẢNH: MINH NHẬT

Theo đại diện Cục CSGT, kết quả trên cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Hà Nội vẫn đáng báo động, cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết. Tới đây hàng ngàn camera như trên sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trong toàn quốc.

Đồng thời, đại diện Cục CSGT cho hay, đơn vị này cũng đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.