Xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ gây bức xúc tại giao lộ ở TP.HCM

Ngày 17.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 17 giây, ghi lại cảnh chiếc xe bồn trộn bê tông bất chấp tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ tại một giao lộ ở TP.HCM, khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip ghi lại xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ băng qua giao lộ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra tại giao lộ đường Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ).

Vào thời điểm đó, đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ với thời gian còn lại 33 giây. Tuy nhiên, chiếc xe bồn vẫn cố tình di chuyển qua giao lộ, bất chấp các phương tiện khác đang tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Hành vi này buộc các xe đi đúng quy định phải chựng lại, nhường đường cho xe bồn, gây ra tình trạng lộn xộn tại giao lộ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của tài xế xe bồn, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe.

Liên quan đến vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi vượt đèn đỏ không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt tại các giao lộ đông đúc.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận tài xế, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.