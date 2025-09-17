Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ gây bức xúc tại giao lộ ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
17/09/2025 10:02 GMT+7

Một đoạn clip ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh để xử lý vụ việc.

Ngày 17.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 17 giây, ghi lại cảnh chiếc xe bồn trộn bê tông bất chấp tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ tại một giao lộ ở TP.HCM, khiến nhiều người phẫn nộ.

Xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ gây bức xúc tại giao lộ ở TP.HCM- Ảnh 1.

Clip ghi lại xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ băng qua giao lộ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra tại giao lộ đường Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ).

Vào thời điểm đó, đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ với thời gian còn lại 33 giây. Tuy nhiên, chiếc xe bồn vẫn cố tình di chuyển qua giao lộ, bất chấp các phương tiện khác đang tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Hành vi này buộc các xe đi đúng quy định phải chựng lại, nhường đường cho xe bồn, gây ra tình trạng lộn xộn tại giao lộ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của tài xế xe bồn, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe.

Liên quan đến vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi vượt đèn đỏ không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt tại các giao lộ đông đúc. 

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận tài xế, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Tin liên quan

Người dân cung cấp clip xe vượt đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Người dân cung cấp clip xe vượt đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Khánh Hòa vừa xử phạt một nam tài xế 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe, vì lái ô tô vượt đèn đỏ.

Khám phá thêm chủ đề

vượt đèn đỏ CSGT xe bồn Đèn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận