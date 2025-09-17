Như Thanh Niên thông tin, sáng 15.9, tại Km 22+800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người bị thương. Thời điểm trên, một chiếc xe bồn đang di chuyển ở làn 1 (làn có tốc độ cao nhất) để tưới cây tại dải phân cách cao tốc. Cùng lúc, chiếc xe khách di chuyển phía sau tông vào xe bồn. Hai chiếc xe khác cũng lao tới, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn liên hoàn khi xe bồn đang tưới cây trên cao tốc khiến 8 người bị thương ẢNH: T.N

Theo nhận định sơ bộ từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Đáng chú ý, ngoài trách nhiệm của các tài xế phía sau, Cục CSGT cho rằng cũng phải xem xét đến việc xe bồn tưới cây có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không.

Mối nguy hiểm chực chờ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng nên cấm xe bồn tưới cây trên cao tốc, vì như vậy là quá nguy hiểm. "Cấm là đúng. Cao tốc xe chạy với tốc độ nhanh mà xe bồn tưới cây chạy chậm chậm rồi tưới kiểu đó rất nguy hiểm cho các xe khác đang lưu thông. Ở dải phân cách cũng không nên trồng cây xanh luôn vì trồng lại phải cắt và tỉa. Chưa kể lá rụng và rễ cây làm hư hỏng đường", BĐ Thiên Lê ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Đỗ Nghĩa góp ý: "Đã đến lúc phải chấm dứt việc sử dụng xe bồn để tưới cây trên các tuyến cao tốc. Hoạt động này không chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông mà còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Cấu trúc đường cao tốc được thiết kế cho tốc độ cao vì vậy dải phân cách không nên trồng hoa hay hàng cây xanh như đường đô thị thông thường. Thay vì sử dụng xe bồn tưới cây trên cao tốc, việc lắp đặt hệ thống tưới tự động hoặc các giải pháp tương tự có thể là một phương án khả thi và an toàn hơn rất nhiều".

Còn BĐ Tiến Tới viết: "Cao tốc chỉ nên lắp tấm chắn sáng giữa 2 chiều đường là đảm bảo, không nên trồng cây, vừa dễ che khuất tầm nhìn, lại phải tưới, chăm sóc, cắt tỉa... tốn kém, nguy hiểm".

"Việc trồng cây xanh trên dải phân cách có thể mang lại vẻ đẹp, nhưng nếu không đi kèm với giải pháp duy tu an toàn, nó chỉ tạo ra một rủi ro tiềm tàng. Các nhà quản lý cần có tầm nhìn dài hạn hơn, ưu tiên các giải pháp bền vững như lắp đặt dải phân cách bằng bê tông hoặc lưới chắn sáng", BĐ Phạm Công thẳng thắn.

Đừng để tai nạn lặp lại

Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng rà soát lại quy định, ưu tiên hàng đầu là an toàn giao thông trên cao tốc, tránh để những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.

"Sự việc vừa xảy ra không phải là lần đầu tiên. Cách đây không lâu, một tai nạn kinh hoàng với tình huống tương tự đã từng xảy ra trên cao tốc Trung Lương, để lại những hậu quả nặng nề. Vụ việc đó đáng lẽ phải là một lời cảnh tỉnh. Việc sử dụng xe bồn để tưới cây trên cao tốc là một "quả bom hẹn giờ" mà chúng ta cần phải tháo gỡ ngay lập tức. Các giải pháp thay thế an toàn hơn cần được áp dụng khẩn cấp để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân", BĐ Thanh Tâm đề nghị.

Tương tự, BĐ Thanh Nhi góp ý: "Tại nhiều quốc gia có hệ thống cao tốc tiên tiến, việc duy tu cảnh quan không bao giờ được thực hiện bằng cách thức thủ công và nguy hiểm như thế này. Họ sử dụng hệ thống tưới tự động hoặc chỉ can thiệp vào ban đêm, khi mật độ giao thông thấp nhất, và đi kèm là các quy định an toàn nghiêm ngặt. Chúng ta cần học hỏi và áp dụng ngay những kinh nghiệm quý giá này".

"Vụ việc ở Pháp Vân - Cầu Giẽ không phải là câu chuyện riêng của tuyến đường này. Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước. Cần có một cuộc rà soát đồng bộ trên diện rộng với các giải pháp thay thế đi kèm để đảm bảo an toàn chung. Không để tai nạn tương tự tái diễn", BĐ Ly Nguyễn góp ý.

Đã là cao tốc, tốc độ cho phép chạy rất cao, trồng cây là không phù hợp rồi. Phuong Nhi Sao không nghiên cứu tưới ngầm? Việc xe bồn chạy chậm ở làn 1 tưới cây mà cảnh báo lại không rõ ràng là vi phạm luật giao thông đường bộ. Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Trung Quang Thời đại khoa học công nghệ, người Israel đi du lịch tận Mỹ, nhưng vẫn có thể tưới nước cho cây trên sân thượng nhà họ khi cần, thế mà một cao tốc hiện đại, không trang bị được hệ thống tưới nước thông minh, tự động thì thiệt là tệ, đáng chê trách. Nguyệt Thu



